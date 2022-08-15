Рогівка зі свинячої шкіри. Вчені створили імплант, який повертає зір сліпим
Новий метод пересадки рогівки ока є дешевим та доступним для більшості людей, яким потрібна трансплантація.
Шведські вчені створили новий імплант для очей, який показав свою ефективність. Це імплант рогівки або рогової оболонки ока — передньої найбільш опуклої частини оболонки очного яблука. Новий імплант створили за допомогою білка колагену, який одержали зі шкіри свині, повідомляє New Atlas.
Щороку в усьому світі понад 1 млн людей втрачають зір через пошкодження рогівки ока. Повернути зір таким людям можна за допомогою пересадки рогівки від людини-донора. Але такі операції є дуже складними та дорогими, а тому дуже мало людей у світі можуть собі це дозволити.
Тому вчені з Лінчепінгського університету, Швеція, кілька років тому зайнялися створенням імпланту рогівки з білка колагену, який можна отримати зі шкіри свині. Два роки тому вчені провели першу трансплантацію штучно створеної рогівки ока 20 добровольцям, 14 з яких на той час вже осліпли. І тепер результати цього першого експерименту оприлюднено. Виявилося, що у всіх учасників дослідження зір відновився.
Вчені вважають, що такі біосинтетичні рогівки можуть ефективно замінити донорські рогівки під час пересадки. Перевагою цих рогівок є дешеве виробництво цих тканин ока з колагену, отриманого зі шкіри свині, а також те, що їх можна зберігати 2 роки. Наприклад, людські донорські рогівки можуть зберігатися до пересадки лише 2 тижні.
За словами Ніла Лагалі з Лінчепінгського університету, ще одним важливим досягненням нового дослідження є інноваційний метод пересадки рогівки ока. Якщо зараз для трансплантації нової рогівки потрібно видалити стару рогівку, то для встановлення імпланту потрібно зробити лише невеликий надріз в оболонці ока і помістити імплант у пошкоджену рогівку.
Вчені заявили про те, що через два роки після пересадки рогівки у всіх учасників експерименту не тільки відновився зір, але вони також не отримали жодних побічних ефектів від операції.
"Нова тканина прижилася дуже швидко, щоб запобігти її відторгненню було потрібно використовувати спеціальні краплі очей протягом 2 місяців після операції. Зараз для пересадки людської рогівки потрібно кілька років приймати спеціальні ліки", — говорить Лагалі.
Але перш ніж цей очний імплант можна буде використовувати масово, потрібно провести ще багато клінічних випробувань, кажуть вчені.
"Ми хочемо, щоб наш винахід був доступний усім, а не лише багатим людям. Це врятує мільйони людей від втрати зору", — каже Лагалі.
Фокус вже писав про те, що в США вперше в мозок людини впровадили постійний імплант. Цей імплант дозволяє людині за допомогою думки керувати різними цифровими пристроями.
Також Фокус писав про те, що вчені випробували на вівцях біонічні очі і тепер хочуть провести такі експерименти на людях.
Нагадуємо, що вчені навчилися передбачати смерть за допомогою очей та точність цих прогнозів досить висока.