Рогівка зі свинячої шкіри. Вчені створили імплант, який повертає зір сліпим

Новий метод пересадки рогівки ока є дешевим та доступним для більшості людей, яким потрібна трансплантація.

Шведські вчені створили новий імплант для очей, який показав свою ефективність. Це імплант рогівки або рогової оболонки ока — передньої найбільш опуклої частини оболонки очного яблука. Новий імплант створили за допомогою білка колагену, який одержали зі шкіри свині, повідомляє New Atlas.

Щороку в усьому світі понад 1 млн людей втрачають зір через пошкодження рогівки ока. Повернути зір таким людям можна за допомогою пересадки рогівки від людини-донора. Але такі операції є дуже складними та дорогими, а тому дуже мало людей у світі можуть собі це дозволити.

Тому вчені з Лінчепінгського університету, Швеція, кілька років тому зайнялися створенням імпланту рогівки з білка колагену, який можна отримати зі шкіри свині. Два роки тому вчені провели першу трансплантацію штучно створеної рогівки ока 20 добровольцям, 14 з яких на той час вже осліпли. І тепер результати цього першого експерименту оприлюднено. Виявилося, що у всіх учасників дослідження зір відновився.

[ + – ] Вчені з Лінчепінгського університету, Швеція, кілька років тому зайнялися створенням імпланту рогівки з білка колагену, який можна отримати зі шкіри свині Фото: New Atlas

Вчені вважають, що такі біосинтетичні рогівки можуть ефективно замінити донорські рогівки під час пересадки. Перевагою цих рогівок є дешеве виробництво цих тканин ока з колагену, отриманого зі шкіри свині, а також те, що їх можна зберігати 2 роки. Наприклад, людські донорські рогівки можуть зберігатися до пересадки лише 2 тижні.

За словами Ніла Лагалі з Лінчепінгського університету, ще одним важливим досягненням нового дослідження є інноваційний метод пересадки рогівки ока. Якщо зараз для трансплантації нової рогівки потрібно видалити стару рогівку, то для встановлення імпланту потрібно зробити лише невеликий надріз в оболонці ока і помістити імплант у пошкоджену рогівку.

Вчені заявили про те, що через два роки після пересадки рогівки у всіх учасників експерименту не тільки відновився зір, але вони також не отримали жодних побічних ефектів від операції.

[ + – ] Вчені заявили про те, що через два роки після пересадки рогівки у всіх учасників експерименту не тільки відновився зір, але вони також не отримали жодних побічних ефектів від операції Фото: РБК

"Нова тканина прижилася дуже швидко, щоб запобігти її відторгненню було потрібно використовувати спеціальні краплі очей протягом 2 місяців після операції. Зараз для пересадки людської рогівки потрібно кілька років приймати спеціальні ліки", — говорить Лагалі.

Але перш ніж цей очний імплант можна буде використовувати масово, потрібно провести ще багато клінічних випробувань, кажуть вчені.

"Ми хочемо, щоб наш винахід був доступний усім, а не лише багатим людям. Це врятує мільйони людей від втрати зору", — каже Лагалі.

Фокус вже писав про те, що в США вперше в мозок людини впровадили постійний імплант. Цей імплант дозволяє людині за допомогою думки керувати різними цифровими пристроями.

Також Фокус писав про те, що вчені випробували на вівцях біонічні очі і тепер хочуть провести такі експерименти на людях.

Нагадуємо, що вчені навчилися передбачати смерть за допомогою очей та точність цих прогнозів досить висока.