Роговица из свиной кожи. Ученые создали имплант, который возвращает зрение ослепшим

Новый метод пересадки роговицы глаза является дешевым и доступным для большинства людей, которым нужна трансплантация.

Шведские ученые создали новый имплант для глаз, который уже показал свою эффективность. Это имплант роговицы или роговой оболочки глаза – передней наиболее выпуклой части оболочки глазного яблока. Новый имплант создали с помощью белка коллагена, который получили из кожи свиньи, сообщает New Atlas.

Ежегодно во всем мире более 1 млн человек теряют зрение из-за повреждения роговицы глаза. Вернуть зрение таким людям можно с помощью пересадки роговицы от человека-донора. Но такие операции являются очень сложными и дорогостоящими, а потому очень мало людей в мире могут себе это позволить.

Поэтому ученые из Линчепингского университета, Швеция, несколько лет назад занялись созданием импланта роговицы из белка коллагена, который можно получить из кожи свиньи. Два года назад ученые провели первую трансплантацию искусственно созданной роговицы глаза 20 добровольцам, 14 из которых к тому времени уже ослепли. И теперь результаты этого первого эксперимента были обнародованы. Оказалось, что у всех участников исследования зрение восстановилось.

[ + – ] Ученые из Линчепингского университета, Швеция, несколько лет назад занялись созданием импланта роговицы из белка коллагена, который можно получить из кожи свиньи Фото: New Atlas

Ученые считают, что такие биосинтетические роговицы могут эффективно заменить донорские роговицы при пересадке. Преимуществом данных роговиц является дешевое производство этих тканей глаза из коллагена, полученного из кожи свиньи, а также то, что их можно хранить 2 года. Например, человеческие донорские роговицы могут храниться до пересадки только 2 недели.

По словам Нила Лагали из Линчепингского университета, еще одним важным достижением нового исследования является инновационный метод пересадки роговицы глаза. Если сейчас для трансплантации новой роговицы нужно удалить старую роговицу, то для установки импланта нужно сделать лишь небольшой надрез в оболочке глаза и поместить имплант в имеющуюся поврежденную роговицу.

Ученые заявили о том, что через два года после пересадки роговицы у всех участников эксперимента не только восстановилось зрение, но они также не испытали никаких побочных эффектов от операции.

[ + – ] Ученые заявили о том, что через два года после пересадки роговицы у всех участников эксперимента не только восстановилось зрение, но они также не испытали никаких побочных эффектов от операции Фото: РБК

"Новая ткань прижилась очень быстро, чтобы предотвратить ее отторжение потребовалось использовать специальные глазные капли в течение 2 месяцев после операции. Сейчас при пересадке человеческой роговицы нужно несколько лет принимать специальные лекарства", — говорит Лагали.

Но прежде чем этот глазной имплант можно будет использовать массово нужно провести еще много клинических испытаний, говорят ученые.

"Мы хотим, чтобы наше изобретение было доступно всем, а не только богатым людям. Это спасет миллионы людей от потери зрения", — говорит Лагали.

Фокус уже писал о том, что в США впервые в мозг человека внедрили постоянный имплант. Этот имплант позволяет человеку с помощью мысли управлять разными цифровыми устройствами.

Также Фокус писал о том, что ученые испытали на овцах бионические глаза и теперь хотят провести подобные эксперименты на людях.

Напоминаем, что ученые научились предсказывать смерть с помощью глаз и точность этих прогнозов достаточно высока.