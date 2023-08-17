Найдавніший герб міста: у Володимирі українські студенти зробили неймовірне відкриття (фото)

Розкопуючи шари ґрунту студенти-археологи натрапили на скарб історичного значення — стилізований міський герб, який дає змогу зазирнути у давнє коріння міста.

Студенти кафедри історії, політології та національної безпеки Волинського національного університету імені Лесі Українки під час розкопок в історичній частині Володимира зробили чудову знахідку — стилізований герб міста. Про подробиці повідомляють на сайті Волинського національного університету імені Лесі Українки.

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У супроводі Анатолія Цьося, ректора Університету Лесі Українки, та Віктора Баюка, представника та наукового співробітника Охоронної археологічної служби України студенти провели розкопки на території стародавнього міста.

У межах проєкту реконструкції мереж в центральній частині міста в археологічній зоні 12 студентів разом зі своїми наставниками проводять необхідні археологічні дослідження.

За словами Віктора Баюка, дослідники за допомогою археологічних методів вивчають ділянки землі, де заплановано прокладання нових трубопроводів. Саме на одній з таких ділянок виявлено залишки споруди, яка могла слугувати міським магістратом, будинком міського урядника, міського голови, або людини, що мала стосунок до міського управління.

"Ми відкрили цікаву споруду XVI століття із завалом кахляної печі, з титулатурою міського герба. Зараз ми проводимо дослідження, щоб забезпечити технологічну можливість виконання проєкту з реконструкції міських мереж і дослідити ту спадщину, що потрапляє в зону ризику під час будівельних та монтажних робіт", — розповів Віктор Баюк.

Пізніше міському голові передали зображення та фотодокументацію знахідки, що дозволило чіткіше уявити зображені елементи

Пізніше міському голові передали зображення та фотодокументацію знахідки, що дозволило чіткіше уявити зображені елементи Фото: Андрій Петрушка

Данило Кононець, студент четвертого курсу, який був серед тих, хто зробив цінну знахідку, згадує, як відбувалися перші розкопки. Методично досліджуючи територію, вони натрапили на глиняний фрагмент, який згодом ідентифікували як частину кахельної печі.

"Коли ми знімали шарами ґрунт, почали знаходити кахлі, але вони були простими й одноманітними. Вже потім ми дістали цікавіші фрагменти, товстіші та фігурні. Ми обережно спробували скласти фрагменти і в нас вийшов стилізований герб Володимира", — пригадав юнак.

Під час зустрічі з міським головою Володимира Віктор Баюк презентував унікальну знахідку. Він наголосив, що герб Володимира є найстарішим муніципальним гербом в Україні, документальна згадка про який датується 1324 роком у листі з міста Володимира до німецького міста Штральзунда.

Археолог пояснив, що відкрита корона кахляної печі походить від давньоруського герба, який нині є офіційним міським гербом, що датується 16-17 століттями.

"Це середина між давньоруським гербом 12 століття, сучасним гербом Володимира. Знайдена стилізація відноситься орієнтовно до 16-17 століття, оскільки Юрій Змієборець — латах. Тут доповнилося, адже у давньоруський період не було обладунків, їх не можна було виготовити технологічно. На час розвиненого Середньовіччя Юрій Змієборець був показаний сучасником", — зауважив Віктор Баюк.

Пізніше міському голові передали зображення та фотодокументацію знахідки, що дозволило чіткіше уявити зображені елементи.

"Безсумнівно це важлива знахідка, яка показує сенс міста, тяглість його міського самоврядування, важливість, міжнародні зв’язки", — підсумував Віктор Баюк.

Герб Володимира є найстарішим муніципальним гербом в Україні, документальна згадка про який датується 1324 роком у листі з міста Володимира до німецького міста Штральзунда Фото: Андрій Петрушка

"Ця знахідка підтверджує автентичність нашого міста, говорить про те, що місцеве самоврядування зародилося давно. Ми будемо про це розповідати нашим містянам і міжнародним партнерам", — сказав міський голова Володимира Ігор Пальонка.

"Знахідка — яскравий приклад ефективної реалізації дуальної освіти. Також хочу подякувати нашим студентам і запевнити, що вони стануть найкращими фахівцями", — зазначив Анатолій Цьось.

Наразі археологічні дослідження продовжуються. Дослідники Волинського національного університету імені Лесі Українки виявили ще три стилізовані емблеми Володимира та керамічну фігурку вершника. Згодом ці знахідки передадуть фахівцям-реставраторам для подальшого вивчення.

Раніше Фокус писав про неочікувану знахідку археологів на Тернопільщині, яка може належати трипільській культурі.