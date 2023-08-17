Нововідкриту змію назвали на честь Гаррісона Форда: актор не забарився з відповіддю (фото)

Гаррісон Форд, відомий насамперед роллю Індіани Джонса, нещодавно висловився про присвоєння нововідкритому виду змій його імені. Відкриття відбулося в межах перуанського національного парку Отіші: наукова спільнота охрестила вид "Tachymenoides harrisonfordi".

Tachymenoides harrisonfordi — невелика змія, довжина якої в дорослому віці становить лише 0,5 м. Цей добре замаскований хижак нешкідливий для людини, хоча й має апетит до ящірок та жаб. Хоча сама по собі мініатюрна рептилія навряд чи може бути героїнею пригодницьких фільмів, її відкриття змусило дослідників вирушити у захопливу подорож, гідну Голлівуду, пише Gizmodo.

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Команда науковців назвала новий вид на честь актора Гаррісона Форда, який протягом десятиліть займався захистом навколишнього середовища. Як віцеголова Міжнародної організації охорони природи, він був невтомним захисником природи, чи то на світовій арені, чи як голос "Океану" у відзначеній нагородами кампанії організації "Природа говорить" (Nature Is Speaking).

Але на відміну від вигаданого Індіани Джонса, відомого своєю офідіофобією ("Ненавиджу змій, Джок! Ненавиджу їх!"), актор, як повідомляється, любить змій — і швидко знайшов спорідненість з цією.

Він використав характерну для нього суміш дотепності та серйозності, щоб висловити свої почуття: "У змії очі, в яких можна потонути, і вона проводить більшу частину дня, засмагаючи біля басейну з брудною водою — ми, напевно, були б друзями на початку 60-х".

Цим висловлюванням Форд натякнув на роль Індіани Джонса, археолога, який чітко асоціюється з цими рептиліями.

Потім Форд перейшов до глибших роздумів, заявивши: "Якщо серйозно, це відкриття приземлює. Це нагадування про те, що про наш дикий світ ще так багато треба дізнатися, і що люди — лише маленька частина неймовірно величезної біосфери. На цій планеті всі долі переплетені, і прямо зараз мільйон видів балансують на межі зникнення. Ми маємо екзистенційний обов'язок налагодити наші розірвані стосунки з природою і захистити місця, які підтримують життя".

Індіана Джонс відомий своєю офідіофобією Фото: Empire

Відкриття нового виду зробили в результаті спільної роботи американських і перуанських вчених на чолі з Едгаром Лером, біологом з Веслеянського університету Іллінойсу.

Примітно, що це не єдиний випадок, коли на честь актора назвали новий вид, оскільки павук (Calponia harrisonfordi) і мураха (Pheidole harrisonfordi) також отримали його ім'я на знак визнання його непохитної відданості світу природи.

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