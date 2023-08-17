Цілий світ під ногами. Учені розповіли, де мешкає більша частина життя на Землі

Дослідники вважають, що це місце, ймовірно, є домівкою для 59% усього живого на нашій планеті.

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Наша планета багатогранна і сповнена життя. Може здатися, що найбільш густонаселеним середовищем на Землі є океан, тропічні ліси або болота, проте дослідники вважають, що це зовсім не так. У новій роботі екологи визначили найбагатше на види середовище проживання на планеті, пише Science Alert.

Еколог Марк Ентоні з Agroscope, швейцарської сільськогосподарської дослідницької організації, з колегами виявили, що більша частина життя на Землі насправді прихована під нашими ногами. Вчені дійшли висновку, що в ґрунті мешкає близько 59% життя планети від мікробів до ссавців.

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Попри те, що ґрунт складається з мінералів, захоплених газів, рідин і органічних речовин, а також покриває більшу частину суходолу на Землі, нам все ще надзвичайно мало відомо про те, хто в ньому мешкає. Ентоні зазначає, що біорізноманіття організмів у ґрунті має важливе значення, оскільки це впливає на зворотний зв'язок зі змінами клімату, глобальну продовольчу безпеку і навіть здоров'я людини.

Команда вивчила сотні попередніх досліджень і дійшла висновку, що в ґрунті мешкають:

88% бактерій;

85% рослин;

90% грибків;

4% ссавців (із 6 500 видів).

Вчені пояснять, що існує велика похибка, проте загальні 59% біорізноманіття, плюс-мінус 15%, мешкають у ґрунті Землі. Ба більше, автори дослідження вважають насправді це значення занижено. За словами Ентоні, річ у тім, що ця оцінка також не охоплює вірусів, які проникають у ґрунт і домінують у ньому з неймовірною різноманітністю.

Близько 4 відсотків ссавців і 98,6 відсотка круглих черв'яків живуть у ґрунті Фото: PNAS

Автори дослідження також виявили, що найбільший відсоток залежних від ґрунту видів становлять дрібні родичі дощових черв'яків Enchytraeidae. Причому більшість із них буквально живуть під нашими ногами — у перших 5 сантиметрах ґрунту. Проте, попри їхню поширеність і використання як різних приманок, ці види все ще залишаються маловивченими. Ще менше ми знаємо про тих, хто мешкає в глибших шарах ґрунту.

Цікаво, що це несподівано густонаселене середовище проживання керує багатьма системами життєзабезпечення нашої планети: від уловлювання вуглецю до розподілу води. Крім того, ґрунт фільтрує забруднювальні речовини й сприяє зростанню 95% їжі, яку ми споживаємо. Однак дослідники застерігають, що в усьому світі ґрунт страждає від ерозії, забруднення та лісових пожеж — нещодавній звіт свідчить про те, що 65% ґрунтів Європи нездорові.

Автори дослідження сподіваються, що отримані ними результати зможуть бути використані для спрямування більшої кількості енергії на збереження і відновлення ґрунтів, які є домівкою для більшої частини життя на Землі.

Раніше Фокус писав про те, що життя на Землі з'являлося не один раз: що кажуть учені.