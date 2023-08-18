Велика чистка Землі. До кінця століття на людство чекає масштабна "корекція населення"

Дослідники вважають, що це може призвести до цивілізаційного колапсу — залишаться тільки найбагатші та найстійкіші.

Ще трохи більш як два століття тому, у 1800 році, лише близько мільярда людей називали Землю своїм домом. Століття потому населення планети зросло ще на 600 мільйонів, а сьогодні на Землі живе близько 8 мільярдів людей. Таке зростання є нестійким для нашої екосфери й може призвести до масштабної "корекції чисельності населення", пише Science Alert.

Такі результати показало нове дослідження популярного еколога Вільяма Ріса з Університету Британської Колумбії в Канаді. Дослідник стверджує, що людство використовує ресурси Землі нестійкими темпами, а природні схильності людей, по суті, заважають виправити "просунутий екологічний перебір". У результаті це призведе до колапсу цивілізації вже до 2100 року.

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За словами Ріса, Homo sapiens розвинувся, щоб відтворюватися в геометричній прогресії, розширюватися географічно і споживати всі доступні ресурси. Результатом такої поведінки людства може стати колапс, який "виправить населення Землі". Дослідник припускає, що вже до кінця століття на планеті залишаться лише найбагатші та найстійкіші спільноти.

Протягом більшої частини еволюційної історії людства нашим експансіоністським тенденціям протистояв негативний зворотний зв'язок. Однак наукова революція і використання викопного палива багато в чому скоротили форми негативного зворотного зв'язку, це дало змогу людям реалізувати свій потенціал для експоненціального зростання на всі 100%.

У результаті панування людей на планеті призвело до того, що людство забуло, що ми все ще залежимо від природного відбору. Ба більше, наша природна схильність до короткострокового мислення зіграла з нами злий жарт — вона надзвичайно добре послужила нам в еволюційному минулому, але, як і раніше, змушує нас брати стільки, скільки потрібно і скільки ми можемо отримати, не замислюючись про наслідки.

Усе це призвело до надмірного споживання та забруднення довкілля, яке лише збільшуватиметься в міру збільшення фінансової безпеки та чисельності населення планети. На думку Ріса, зміни клімату, з якими вже зіткнулося людство, є свідченням того, що Земля вже зазнає напруження, але це, на думку дослідника, лише мала частина проблеми.

Оскільки люди продовжують удосталь використовувати викопне паливо, водночас ігноруючи симптоми перевитрати, все це лише сприяє шостому масовому вимиранню Землі. До речі, на думку деяких дослідників воно вже почалося. Усе це, як вважає Ріс, зрештою призведе до хаотичних руйнувань основних систем життєзабезпечення Землі.

Ба більше, учений наполягає, що пропоновані рішення щодо "порятунку світу", наприклад відмова від викопного палива і перехід на поновлювані джерела енергії, а також заборона на використання аерозолів, що руйнують озоновий шар Землі, на жаль, не здатні розв'язати проблему перенаселення планети.

На думку Ріса, актуальним залишається питання, чи вдасться технологічним удосконаленням у боротьбі зі змінами клімату та виробництві харчових продуктів йти у ногу з потребами населення планети, що зростають. Якщо інновації не зможуть забезпечити рішення, на нас чекає колапс.

Ріс вважає, що нестача продовольства, війни, руйнування середовища проживання і хвороби в майбутньому здатні досить сильно "почистити" населення планети. Утім, Ріс вважає, що в людства все ж є надія, якщо нам вдасться знизити навантаження на планету в комплексі. Дослідник також наполягає, і він не перший, що людству необхідно "розплющити очі та прийняти відносини з планетою".

Раніше Фокус писав про те, що вчені стурбовані, що світ захоплять безсмертні літні мільярдери похилого віку.