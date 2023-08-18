Переполох в Айдахо: на березі річки знайдена акула з гострими зубами, якій тут не місце (фото)

Дослідники, як і місцеві жителі, здивовані, оскільки звичне середовище проживання лососевих акул розташоване за сотні кілометрів від цього місця.

Дивне видовище вразило жителів Ріггінса, штат Айдахо, після того, як на березі річки Салмон виявили тіло мертвої акули з гострими зубами. Місцеві жителі в стані шоку і розгубленості звернулися до місцевого Департаменту рибальства і полювання Айдахо, пише Daily Mail.

Співробітники департаменту вивчили фото, які надали місцеві жителі, і почали розслідування. В офіційній заяві департамент підтвердив, що істота, яку розглядають, справді схожа на лососеву акулу — хижака, який, як правило, зустрічається лише у відкритому океані. До слова, Ріггінс розташований приблизно за 800 кілометрів від звичайного місця існування цих хижаків.

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Зазначимо, що лососеві акули можуть досягати до 3 метрів завдовжки й до 450 кілограмів ваги. Їхня схожість із маленькими білими акулами вселяє страх у тих, кому не пощастило з ними зустрітися. Утім, офіційні особи не вважають, що жителі Айдахо зіткнулися з реальною "новою загрозою".

Деякі дослідники припустили, що хтось спеціально залишив тіло мертвого хижака на березі, щоб "посміятися" і "розіграти місцевих жителів". І це виглядає цілком правдоподібно. Річ у тім, що Ріггінс насправді знаходиться далеко від звичайного місця проживання лососевих акул. Як правило, представники цього виду мешкають у північній частині Тихого океану — від Японського моря і до затоки Аляски.

Лососеві акули можуть досягати 3 метрів завдовжки і 450 ваги Фото: Idaho Fish and Game

Найчастіше лососеві акули трапляються в прибережних водах, проте часом їхні тіла також виявляють на березі. Дослідники зазначають, що деякі хижаки насправді можуть мігрувати до західного узбережжя Канади, проте здебільшого вони все ж залишаються в межах затоки Аляски.

Усе це робить історію з виявленням мертвої лососевої акули на березі річки Салмон ще більш заплутаною. Дослідники зазначають, що якщо акула справді запливла так далеко сама, це може стати загрозою, але не для місцевих жителів, а для річкової риби.

Річ у тім, що річка Салмон є домівкою для кількості судака, що зростає, якого, як вважають вчені, незаконно завезли в Каскадне озеро — одне з найбільших озер у штаті. Крім того, річка Салмон відіграє важливу роль у виживанні форелі та лосося, які складають значну частину раціону лососевої акули.

Раніше Фокус писав про те, що у найгрізніших хижаків в океані є найкращі друзі.