Рідкісні знахідки з Карфагена. Археологи виявили золоті монети, яким майже 3 тис. років (фото)

Дитячі жертвоприношення, золоті дари та присутність богині — розкопки в карфагенському святилищі Тофет відкривають гобелен ритуалів та вірувань, які визначали стародавню цивілізацію.

Археологи, які проводять розкопки в Карфагені, зробили важливе відкриття, про що повідомило Міністерство культури Тунісу. Серед знахідок — група артефактів, зокрема, п'ять золотих монет, датованих 3 століттям до нашої ери. Крім того, під час розкопок також виявили надгробки й кілька урн з останками тварин, немовлят і недоношених дітей, пише Arkeonews.

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Карфаген, заснований фінікійцями близько 2900 років тому, займає велике археологічне місце, розташоване на вершині пагорба, звідки відкривається панорамний вид на Туніську затоку і навколишні простори.

Згодом Карфаген перебрав на себе роль провінційної столиці Африки за часів Римської імперії. Його історичне значення випливає з його ролі як видатної торгової імперії в античності.

На території Тофета виділено окремі зони для різних цілей. "Зона святилища" призначена для представлення жертовних приношень, в той час як прилегла територія кладовища служила місцем останнього спочинку померлих.

Історія розкопок цього місця сягає 1921 року, коли команда французьких археологів розпочала свої дослідження. Їхні зусилля увінчалися відкриттям дивовижного зібрання з понад 20 000 урн. Кожна з цих урн зберігала прах дітей, насамперед новонароджених, а також дітей віком до чотирьох років.

Хоча історичні джерела однозначно вказують на карфагенську традицію дитячих жертвоприношень, інтерпретації розходяться, залишаючи місце для різних гіпотез щодо точної природи цих ритуалів.

Кілька знахідок, виявлених на тому місці Фото: Tunisia Ministry of Cultural Affairs/Facebook

Серед знахідок, що заслуговують на увагу, — виняткові золоті монети, кожна з яких має приблизно 2,5 см у діаметрі. На цих монетах можна побачити дуже деталізоване зображення Таніт, стародавнього божества, що асоціюється з родючістю та материнством.

Ці ретельно виготовлені монети, очевидно, підносили як дари головним божествам Тофета: богу Хаммону і богині Таніт. Повідомляється, що заможні віряни розмістили ці монети у святилищі.

Святилище Тофета в Карфагені є видатним свідченням пунічної спадщини, його класифікують як одну з найвідоміших пунічних пам'яток у великому карфагенському комплексі. Його освячений простір, присвячений вшануванню богів Таніт і Хаммона, резонує через часові та географічні межі, посідаючи своє почесне місце в обширному західному басейні Середземного моря.

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