Жахаючий знімок. Біолог зафіксував "вибух" паразитичного гриба з тіла величезного павука (фото)

Фотографія стала одним із переможців фотоконкурсу британського наукового журналу BMC Ecology and Evolution. Є й інші не менш вражаючі знімки.

Фотографія біолога Роберто Гарсіа-Роа посіла друге місце у категорії "Рослини та гриби" у щорічному фотоконкурсі від британського наукового журналу BMC Ecology and Evolution. На дуже рідкісному знімку зображено момент, коли з тіла величезного павука вирвалися суперечки паразитичного гриба. При цьому грибком охоплено спину, лапи та голову павука, пише Live Science.

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За словами Гарсіа-Роа, у дикій природі можна часто побачити, як гриби-паразити зручно живуть на комах. Але дуже рідко можна спостерігати, як великі павуки гинуть від таких непроханих гостей. Але це саме те, що у цьому випадку спостерігав учений.

Відомо, що багато видів грибів паразитують на павуках, і по всьому світу були зафіксовані випадки, коли суперечки таких грибів виривалися з мертвих павуків. Більшість таких грибів, що паразитують, належать до двох сімейств — Cordycipitaceae і Ophiocordycipitaceae. Що ж до цієї фотографії, то поки невідомо, який вид грибка і який вид павука стали "героями" фотографії, що посіла друге місце в категорії "Рослини та гриби".

Дуже рідко можна спостерігати, як великі павуки гинуть від таких непроханих гостей Фото: Live Science

Переможцем у цій категорії стала фотографія міколога Жоао Араужо, на якій показано мураху, яку також захопили грибом з роду Ophiocordyceps. Ці паразитичні гриби відомі тим, що перетворюють мурах на "зомбі", адже вони контролюють повністю тіло комахи перед тим, як його вбити. Найцікавіше, що такі гриби можуть паразитувати і інших видів грибів, потім вбиваючи їх.

Переможцем у цій категорії стала фотографія міколога Жоао Араужо, на якій показано мураху, яку також захопили грибом з роду Ophiocordyceps Фото: Live Science

Абсолютним переможцем фотоконкурсу від британського наукового журналу цього року став знімок Корнелії Сетлер з Австралії. На ньому показаний інвазивний оранжевопористий гриб (Favolaschia calocera). Цей вид вперше виявили на Мадагаскарі і з того часу він поширився у всьому світі. Цей гриб росте на деревах у тропічних лісах Австралії.

Незважаючи на свій гарний зовнішній вигляд, цей гриб є інвазивним виглядом Фото: Live Science

За словами Сеттлер, незважаючи на свій гарний зовнішній вигляд, цей гриб є інвазивним виглядом, який витісняє інші гриби та поширюється австралійськими тропічними лісами.

Минулого року абсолютним переможцем фотоконкурсу стала фотографія Роберто Гарсіа-Роа, яку він зробив у джунглях Перу. На цьому знімку показані суперечки гриба Ophiocordyceps, які вириваються з тіла мухи.

На цьому знімку показані суперечки гриба Ophiocordyceps, які вириваються з тіла мухи Фото: Live Science

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