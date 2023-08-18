Вони живуть в іншому світі. Учені розповіли, чому собакам потрібно обов'язково все нюхати

Собаки мають набагато кращий нюх, ніж людина. З його допомогою тварини можуть отримати набагато більше інформації і про себе, і про навколишній світ.

У собак нюх відіграє не менш важливу роль, ніж зір. Навіть саме відчуття себе і часу у цих тварин пов'язане з нюхом, пише Popular Science.

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За словами Олександри Горовіц з Барнардського коледжу, США, коли собаки нюхають щось, то запах проходить через особливі мембрани в носових раковинах. І ці мембрани, якщо їх зібрати разом, у багато разів перевищуватимуть розмір таких самих мембран у людини.

Саме в них знаходяться спеціальні рецептори, здатні розрізнити різні запахи та їхній склад. Якщо в носі в людини приблизно 6 млн таких рецепторів, то в собак їхня кількість обчислюється кількома сотнями мільйонів.

Нюхова кора головного мозку, де обробляються сенсорні сигнали, у собаки приблизно в 40 разів більша, ніж у людини. Крім того, торік учені дізналися, що нюхові шляхи в мозку собак простягаються далі, ніж у мозку людини, а також безпосередньо з'єднуються із потиличною корою, де обробляється візуальна інформація. Тож дослідники дійшли висновку, що обнюхування відіграє центральну роль у пізнанні собаками навколишнього світу.

За словами Філіпи Джонсон з Корнельського університету, США, нюх забезпечує собакам соціальну комунікацію і просторове сприйняття.

За словами Горовіц, вона та її колеги провели експеримент для визначення рівня самосвідомості собак за допомогою нюху. Адже відомо, що візуально собаки себе не завжди можуть правильно ідентифікувати, якщо дивляться в дзеркало. Тому Горовіц припускає, що візуальний образ себе для тварин не такий важливий.

У собак нюх відіграє не менш важливу роль, ніж зір Фото: собаки

Замість експерименту з дзеркалом, учені дали собакам понюхати зразки своєї та чужої сечі, зміненої сечі собак, а також предмети з іншими запахами. Собаки затрималися на зміненій формі своєї сечі, ніби були здивовані зміною. Тобто саме за запахом вони краще визначають себе як якусь сутність. Самосвідомість собак залежить від нюху, вважають учені.

Оскільки їхня самосвідомість переплетена з нюхом, то й відчуття часу може бути пов'язане з їхнім відчуттям часу, про що говорили ще 20 років тому деякі вчені.

За словами Горовіц, собаки живуть в особливому світі, який відрізняється від нашого, де нюх відіграє одну з найважливіших ролей. Для собак кожен об'єкт у навколишньому світі — це набір тривимірного світла, форм і запахів. При цьому кожен об'єкт можна відрізнити від іншого можна тільки за допомогою нюху.

Джонсон вважає, що в той час, коли собаки щось нюхають, у їхньому мозку виникає візуальний образ, і цей образ схожий на те, як люди бачать очима навколишній світ. Запах необхідний для виконання всіх дій собак, вважає вчена.

Вони просто не можуть жити без запахів, без їхньої різноманітності, їм потрібні запахи. Не заважайте їм усе нюхати. Навіть якщо ви відкриєте вікно у квартирі, то це вже буде справжня радість для собаки, — каже Горовіц Фото: Pixabay

"Деякі собаки постійно живуть у закритих приміщеннях, де дуже мало запахів. Коли їх виводять погуляти вони одразу ж кидаються все обнюхувати. Вони просто не можуть жити без запахів, без їхньої різноманітності, їм потрібні запахи. Не заважайте їм усе нюхати. Навіть якщо ви відкриєте вікно у квартирі, то це вже буде справжня радість для собаки", — каже Горовіц.

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