Океан стрясає. Новий сезон атлантичних ураганів буде вдвічі активнішим, ніж вважалося раніше (фото)

Дослідники прогнозують, що ймовірність великої активності штормів в Атлантиці підвищилася через рекордно високу температуру поверхні моря.

У травні 2023 року дослідники з Центру прогнозування клімату Національної метеорологічної служби NOAA опублікували свій прогноз, згідно з яким із 30% ймовірністю сезон атлантичних ураганів 2023 року буде вищим за норму. Однак новий прогноз свідчить про те, що ця ймовірність тепер зросла вдвічі, пише SciTechDaily.

Дослідники тепер стверджують, що сезон ураганів в Атлантиці буде вищим за норму з імовірністю 60%. Основною причиною таких змін називають рекордні температури на поверхні океану. Новий прогноз також передбачає 14-21 названий шторм з акцентом на готовність. При цьому дослідники зазначають, що ймовірність нормальної активності ураганів у цьому сезоні тепер знизилася до 25% порівняно з 40% у травні. Дослідники також зазначають, що шанси Атлантики на сезон активності, нижчої за норму, сьогодні й зовсім становлять 15%.

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У прогнозі NOAA також йдеться про те, що за 6 місяців сезону ураганів очікується, який закінчується 30 листопада 14-21 названих штормів (до 62 км/год). З них 6-11 можуть перерости в урагани — 119 км/год, а 2-5 стати сильними ураганами — до 118 км/год. Зазначимо, що ці прогнози також включають і шторми, які вже були утворені в цьому сезоні.

Оновлена ймовірність сезону ураганів в Атлантиці у 2023 р. і кількість названих штормів Фото: NOAA

Дослідники зазначають, що Атлантика пережила активний початок сезону ураганів з 5 штормами, що досягли сили мінімум тропічного шторму, при цьому один уже став ураганом. Як правило, середній сезон атлантичних штормів спричиняє 14 названих штормів, 7 з яких стають ураганами, а 3 переростають у великі урагани.

За словами провідного прогнозиста сезону ураганів у NOAA Метью Розенкранса, на активність сезону ураганів в Атлантиці вплинуло одразу кілька чинників, зокрема потепління поверхні океану й Ель-Ніньйо, що триває. При цьому вчені вже попередили, що з імовірністю 95% Ель-Ніньйо продовжиться в Північній півкулі та взимку.

Назви атлантичних тропічних циклонів 2023 року, обрані Всесвітньою метеорологічною організацією Фото: NOAA

Зазначимо, що прогнози активності ураганів NOAA являють собою прогнози активності загалом за сезон, а не виходи на сушу. Обвалення шторму на сушу, як правило, є результатом мезомасштабних погодних умов і передбачуване протягом приблизно одного тижня після того, як шторм наблизиться до суші.

Дослідники NOAA також звернулися до всіх, хто мешкає у вразливих районах, із проханням скласти добре продуманий план дій на випадок ураганів та слідкувати за офіційними каналами під час цього сезону.

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