Іноді у людини може початися крововилив у мозок після видалення зуба: що з'ясували вчені

Унікальний випадок було зафіксовано, коли чоловік звернувся до лікарні після відвідування стоматолога.

Як з'ясували вчені, видалення зуба стало непрямою причиною крововиливу в мозок, після чого у чоловіка діагностували рідкісну генетичну хворобу, пише Live Science.

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Видалили зуби — пропав зір

У журналі BMJ Case Reports вчені описали дуже рідкісний випадок. Житель Австралії вирушив до стоматолога, який видалив йому два зуби. Уже за півгодини у чоловіка, якому під шістдесят, почалося паморочитися в голові і його почало нудити. При цьому в чоловіка значно погіршився зір.

Австралієць одразу ж звернувся до лікарні, але йому стало ще гірше. Чоловік не міг нормально ходити і постійно падав на правий бік. Лікарі виміряли йому тиск, і він виявився дуже високим. Після проведення комп'ютерної томографії лікарі виявили в нижній лівій частині мозку кровотечу, яка відома, як внутрішньомозковий крововилив (ВМК). За словами вчених, ВМК є поширеною формою інсульту, і цей стан можуть спричинити різні причини, включно з травмами і дуже низькими температурами.

Автори дослідження вказують на те, що це четвертий відомий випадок, коли стався внутрішньомозковий крововилив після відвідування стоматолога. Учені вважають, що в даному випадку ВМК був викликаний раптовим підвищенням артеріального тиску, яке з'явилося після видалення зубів.

Під час спостережень за пацієнтом, лікарі з'ясували, що терапевт запідозрив у чоловіка хворобу Паркінсона, яка вбиває нейрони в мозку і спричиняє проблеми з рухом. Тому ще за півтора місяця до походу до стоматолога чоловіка лікар направив на комп'ютерну томографію.

Унікальний випадок було зафіксовано, коли чоловік звернувся до лікарні після відвідування стоматолога Фото: Live Science

Рідкісна генетична хвороба

Тоді під час обстеження не було виявлено проблем із кровоносними судинами в мозку, але були помічені ознаки хвороби білої речовини мозку. Під час цієї хвороби зниження кровотоку спричиняє пошкодження нервових волокон, які передають інформацію між різними частинами мозку. Коли лікарі зробили МРТ австралійцю, то попередні висновки підтвердилися.

За словами авторів дослідження, щоб знайти причину появи хвороби білої речовини, було проведено аналіз ДНК.

У результаті лікарі виявили мутацію в гені NOTCH3, який пов'язаний із рідкісним спадковим захворюванням. Ця хвороба спричиняє зменшення припливу крові до головного мозку і відома як церебральна аутосомно-домінантна артеріопатія з підкірковими інфарктами та лейкоенцефалопатією (ЦАДАПІЛ).

Цю хворобу дуже складно виявити, адже на 100 тисяч людей, лише двоє можуть мати важку форму. До того ж за цієї хвороби з'являються проблеми із зором, виникає слабкість, важко ходити і ці симптоми схожі на симптоми інших неврологічних хвороб, наприклад, розсіяного склерозу.

За словами вчених, раніше вважалося, що ВМК є рідкісним ускладненням ЦАДАПІЛ. Але недавнє дослідження показало, що насправді ВМК може бути більш поширеним ускладненням, ніж вважалося раніше.

Як би там не було, але те, що сталося з чоловіком в Австралії, є першим відомим випадком появи ВМК у людини з ЦАДАПІЛ після того, як було проведено стоматологічне втручання.

За словами вчених, уже через три місяці після того, що сталося, у чоловіка покращився стан здоров'я, а зір нормалізувався. Пацієнту призначили тривалий курс лікування, щоб поліпшити приплив крові в мозок і запобігти повторним інсультам.

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Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має лише інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.