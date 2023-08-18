"М'ясоїдні" бактерії вбили 3 людини у двох штатах США: що відомо

Одна людина в штаті Нью-Йорк і двоє людей у штаті Коннектикут нещодавно померли від небезпечної бактеріальної інфекції.

Три людини на північному сході США нещодавно померли від рідкісної, "м'ясоїдної" бактеріальної інфекції. Її спричиняють бактерії, що живуть у прибережних водах морів і океанів, пише Live Science.

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Бактеріальну інфекцію, від якої у США нещодавно померли троє людей, спричиняють бактерії Vibrio vulnificus. Ці бактерії можуть потрапити у відкриті рани людей, коли ті плавають у прибережних водах або ж їдять сирих молюсків.

За даними Центрів з контролю і профілактики захворювань США, приблизно 10 видів Vibrio можуть спричиняти відносно легкі захворювання в людей, але тільки вид Vibrio vulnificus може спричиняти появу небезпечних для життя інфекцій, які призводять до поглинання плоті бактеріями. Такі інфекції, відомі як некротизуючий фасциїт, спричиняють швидке відмирання плоті навколо рани. Приблизно кожна п'ята інфікована людина помирає протягом дня або двох після зараження.

У повідомленні Департаменту охорони здоров'я штату Нью-Йорк від 16 серпня зазначено, що бактерії Vibrio vulnificus було виявлено в нещодавно померлої в цьому штаті людини.

До цього, як стало відомо, у штаті Коннектикут у період з 1 по 28 липня було зафіксовано три випадки зараження бактеріями Vibrio vulnificus. Усі троє заражених, яких госпіталізували, є жителями штату. Станом на 15 серпня двоє з цих людей померли.

Як стало відомо, два випадки зараження сталися внаслідок купання людей із відкритими ранами в прибережних водах, а третій випадок трапився, коли людина їла сирих устриць у закладі за межами штату.

За даними Центрів з контролю і профілактики захворювань США, люди з ослабленою імунною системою, захворюваннями печінки, раком, діабетом або ВІЛ мають вищий ризик зараження і важких ускладнень від інфекцій, спричинених бактеріями Vibrio vulnificus.

Як уже писав Фокус, іноді у людини може початися крововилив у мозок після видалення зуба. Унікальний випадок був зафіксований, коли чоловік звернувся до лікарні після відвідування стоматолога. Як з'ясували вчені, видалення зуба стало непрямою причиною крововиливу в мозок, після чого у чоловіка діагностували рідкісну генетичну хворобу.

Також Фокус писав про те, що стовбурові клітини зубної емалі можуть "залатати" дірки в зубах "живими пломбами". Наш організм не може регенерувати пошкоджену зубну емаль, але вчені знайшли спосіб змінити це штучним шляхом.

Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має лише інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.