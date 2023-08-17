Стовбурові клітини зубної емалі можуть "залатати" дірки в зубах "живими пломбами"

Наш організм не може регенерувати пошкоджену зубну емаль, але вчені знайшли спосіб змінити це штучним шляхом.

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Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Developmental Cell, американські вчені змогли створити в лабораторії міні-зуби, які виділяють білки, що сприяють створенню зубної емалі. Це може стати першим кроком на шляху до виробництва "живих пломб", які закриють дірки від карієсу. Також це може призвести до того, що замінники зубів почнуть вирощувати в лабораторії, пише New Atlas.

Найтвердішою тканиною в організмі людини є зубна емаль, яка допомагає зубам витримувати навантаження під час вживання їжі. З часом у багатьох людей зубна емаль пошкоджується, що призводить до появи порожнин у зубах, які потрібно запломбувати. Іноді пошкодження настільки серйозні, що зуб підлягає видаленню. Це відбувається через те, що наш організм не здатен відновити зубну емаль природним шляхом.

У рамках нового дослідження, спрямованого на вивчення способів відновлення зубної емалі, вчені вивчили, як відбувається процес її формування природним шляхом. За це відповідають клітини в зубах під назвою амелобласти. Вони виробляють зубну емаль під час розвитку зубів, але відмирають після того, як їхня робота вже виконана.

Науковці використали використовували використали метод під назвою секвенування РНК з комбінаторним індексуванням окремих клітин, який підкреслює активацію генів упродовж усього розвитку клітини. Під час дослідження вчені змогли створити план того, як амелобласти формуються зі стовбурових клітин.

Американські вчені змогли створити в лабораторії міні-зуби, які виділяють білки, що сприяють створенню зубної емалі Фото: New Atlas

Потім вони змусили стовбурові клітини людини стати амелобластами за допомогою певної послідовності активації генів. Клітини організувалися в органели, структури, подібні до тих, що формуються в зубах. Вони виділяли три ключові білки: амелобластин, амелогенін і емалін. Ці білки створювали розчин, який перетворювався на тканину подібну до зубної емалі.

Автори дослідження кажуть, що результати їхньої роботи є важливим кроком на шляху створення методів лікування зубів на основі стовбурових клітин для їхнього подальшого відновлення. Також це відкриває можливості для вирощування нових зубів у лабораторії за допомогою нового методу.

Вчені вважають, що можна створювати "живі пломби" з амелобласт, які можна поміщати в порожнині пошкодженого зуба і в такий спосіб буде створено нову емаль.

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Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має лише інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.