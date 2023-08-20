Це нелогічно, але все ж: учені розповіли, чи можуть гарячі напої врятувати від спеки

Багато людей під час спеки вживають охолоджені напої, але є й ті, які п'ють гарячий чай. Чи допомагає це?

Літо 2023 року є одним із найспекотніших подібних сезонів за останні роки. Коли температура повітря стає нестерпно високою, то багато людей намагаються врятуватися від спеки за допомогою охолоджених напоїв. Водночас у деяких країнах Азії місцеві жителі п'ють гарячий чай незалежно від сезону. Наприклад, у традиційній китайській медицині вважається, що певні види чаю можуть врятувати від спеки. Наскільки це правда, пише видання Live Science.

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За словами Пітера Макнотона з Королівського коледжу Лондона, гарячі напої дійсно можуть допомогти організму людини охолодитися. Хоча це здається абсолютно нелогічним, але такі напої сприяють зниженню температури тіла.

"Звісно, якщо напій має температуру, вищу за температуру тіла, то спочатку стає ще спекотніше. Але люди, як теплокровні істоти, пристосовуються до підтримання постійної температури тіла. Гарячі напої активують рецептор у наших нервах під назвою TRPV1, який повідомляє нашому тілу, що йому потрібно охолонути. Відповідно люди починають пітніти", — каже Макнотон.

Гарячі напої дійсно можуть допомогти організму людини охолодитися Фото: Freepik

За словами вченого, виділення поту допомагає пережити людині навіть найвищі температури. Якщо ж поруч дме легкий вітер, або ж ви перебуваєте поруч із вентилятором, то цей піт буде вилучено і тіло легше перенесе спеку. Якщо ж у приміщенні або на вулиці занадто висока вологість, то виділення поту не так добре сприяє зниженню температури тіла.

Згідно з дослідженнями, гарячі напої допомагають людям охолодитися, принаймні на деякий час. Водночас, якщо присутня висока вологість, або ж людина мусить носити багато одягу у спеку, то в такому разі все ж ефективнішими будуть холодні напої.

За словами Макнотона, гарячі напої підтримують достатню кількість рідини в організмі, щоб людина могла потіти. У нормальних умовах організм може швидко компенсувати гарячий чай або холодний коктейль, але не може компенсувати брак рідини. У будь-якому разі потрібно просто пити під час дуже спекотної погоди.

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