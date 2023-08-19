Зупинити старіння. Наше тіло може бути "молодшим" за нас самих: як це можливо

Дослідники розповіли, як насправді можна продовжити молодість свого тіла і продовжити життя — які існують способи.

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Століттями люди шукають способи, які дали б їм змогу сповільнити старіння і продовжити життя. Однак реальність така, що наше тіло насправді може бути значно молодшим за вік, зазначений у паспорті, пише Science Alert.

Існує два взаємопов'язаних способи вимірювання нашого віку: хронологічний вік, який простіше зрозуміти, і біологічний вік, що відображає "знос нашого організму". По суті, останній є показником швидкості, з якою наше тіло втрачає свої функції.

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За словами професора біогеронтології Брайтонського університету Річарда Фарагера, всі ми старіємо, проте не з однаковою швидкістю. Ба більше, навіть системи органів у нашому тілі зношуються з різною швидкістю. Таким чином біологічний вік фактично може бути більшим або меншим за хронологічний.

Професор зазначає, що одним із найкращих способів виміряти біологічний вік є очі. Попереднє дослідження показало, що оцінки віку, зроблені на основі погляду на когось, так само хороші, як і деякі складніші.

Інше дослідження показало, що курці, люди з ожирінням та зі слабким здоров'ям часто сприймалися однолітками старшими за свій хронологічний вік. Науковці зазначають, що ці фактори справді збільшують наш біологічний вік, а тому це є підтвердженням, що погляд на когось насправді може бути хорошим методом.

Ще одним простим способом вимірювання біологічного віку є вимірювання сили хвата людини, яка з віком знижується в міру втрати м'язової маси. Крім того, хвороба, ожиріння і відсутність фізичної підготовки також можуть знизити силу хвата.

Існують й інші складніші методи оцінки біологічного віку, які охоплюють тестування функції декількох органів і вивчення стерильного запалення. Крім того, вчені можуть поглянути на епігенетичні виміри в ДНК, довжину хромосомних кінців і кількість клітин, що старіють, — все це також допоможе встановити справжній біологічний вік організму.

За словами Фарагера, найближчим часом сподіватися на винахід ліків для підтримки молодості, на жаль, не доводиться. А тому, якщо ви хочете повернути час назад і уповільнити старіння, вам найкраще зосередитися на здоровому способі життя вже зараз.

Дослідники зазначають, що регулярні тренування, відмова від паління, вживання алкоголю в помірних кількостях, контроль за вагою та збалансована дієта — прості дії, що впливають на біологічний вік нашого організму. Дослідження показують, що існує приблизно 15-річна різниця в очікуваній тривалості життя між людиною, яка дотримується бодай 4 з 5 цих пунктів, і тими, хто не виконує жодного.

Наразі вчені також працюють над створенням "еліксиру молодості", який допоможе повернути старіння назад, однак це стане можливим лише тоді, коли вчені зможуть ефективно перенести ці методи з гризунів на людей. Поки, на жаль, це спрацювало лише на мишах.

Раніше Фокус писав про те, що вчені знайшли спосіб уповільнити біологічне старіння: досить оселитися в потрібному місці.