Найбільш моторошні місця на Землі: "Брама пекла", "Острів смерті", Острів ляльок і катакомби Парижа

Численні моторошні місця по всьому світу пропонують незвичний вибір для мандрівників, які шукають унікальних вражень. Від загадкової "Брами пекла" до острова, оповитого відлунням 160 000 жертв чуми, ці місця манять до себе і жахають водночас.

Земля приховує в собі колекцію моторошних і тривожних місць, які викликають страх і зачарування в рівній мірі. Ці місця, відомі своїми трагічними історіями, містичними легендами та неспокійною атмосферою, захопили уяву тих, хто заінтригований темними сторонами людського існування, пише Mirror.

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Дарваза або "Брама пекла"

Дарваза — це газовий кратер у центрі пустелі Каракуми (Туркменістан) Фото: Вікіпедія

Дивовижно, але кратер Дарваза, розташований у Туркменістані (Центральна Азія), безперервно горить із 1971 року, що пов'язують з діями радянської влади, які його підпалили. Існування кратера, як вогняної пащі, що вже понад п'ять десятиліть викидає метан, може наближатися до завершення.

Відома в народі як "Брама пекла" або "Паща пекла", палаюча безодня привертає увагу на значних відстанях і поступово перетворилася на значний туристичний магніт. Кратер, розташований у пустелі Каракуми, приблизно за 260 км на північ від столиці країни Ашгабата, сягає 70 м у ширину і 20 у глибину, з нього безперервно виділяється метан, який негативно впливає на здоров'я населення.

На початку 2022 року, Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов доручив уряду країни знайти рішення, як загасити палаючий газовий кратер. Він зазначив, що постійні викиди небезпечних речовин негативно впливають на довкілля та здоров'я населення.

Катакомби Парижа

Кістки і черепи в катакомбах Фото: Вікіпедія

Катакомби Парижа, розташовані на глибині близько 20 метрів під землею, містять останки кількох мільйонів людей. Ці підземні оссуарії, що виникли наприкінці 18 століття, створені у відповідь на проблеми, пов'язані з кладовищами Парижа.

Влада взяла на себе складне завдання переміщення останків із кладовищ, таких як кладовище Святих Невинних, у таємний спосіб, щоб уникнути спротиву як громадськості, так і церкви. Освячене у 1786 році, це місце відкрили для публічного огляду за попереднім записом у 1809 році.

Сьогодні катакомби приймають сміливих відвідувачів, близько 550 000 туристів щороку досліджують їхні глибини. Кістки, колись безладно нагромаджені, тепер утворюють організовані стіни.

Нещодавно у твіттері акаунт "creepy.org" розпочав жваве обговорення: чи переночували б ви у паризьких катакомбах за 10 мільйонів доларів. Попри жваву дискусію, знайшлися сміливці, які отримали можливість переночувати у підземеллі.

"Острів смерті"

На острові Повелья, окрім ролі карантинної зони, у 20-му столітті знаходилася божевільня Фото: James Mollison

Сумнозвісний "Острів смерті", розташований за кілька кроків від венеціанських каналів, історично слугував притулком для тих, хто страждав від бубонної чуми. Темне минуле острова, позначене понад 160 000 смертей італійців, різко контрастує з прикрашеними графіті стінами його старовинних споруд.

На острові Повелья, окрім ролі карантинної зони, у 20-му столітті знаходилася божевільня, відома своїми нібито гротескними медичними експериментами. Існують твердження, що з острова й нині долинають примарні передзвони, попри те, що дзвін знято.

Хоча доступ до Повельї заборонений, її зловісну присутність можна спостерігати з сусідніх пляжів Лідо. Нещадний натиск "Чорної смерті" у 14 столітті, що знищила 60% населення Європи, надає історичного контексту цьому венеціанському острову.

Закинута лікарня Беліц-Хайльштеттен

Лікарня Беліц-Хайльштеттен (Beelitz-Heilstätten) з її важким повітрям безлюддя має особливу привабливість для сміливців Фото: Вікіпедія

Лікарня Беліц-Хайльштеттен (Beelitz-Heilstätten) з її важким повітрям безлюддя має особливу привабливість для сміливців. Ця будівля, де Адольф Гітлер лікувався після поранень, отриманих на Соммі під час Першої світової війни, залишається моторошною реліквією.

Зведена у 1898 році як санаторій, вона перетворилася на військовий госпіталь на початковому етапі війни, обслуговуючи Імперську армію Німеччини. У той час як у деяких частинах комплексу досі розміщуються неврологічний реабілітаційний центр та дослідницький центр хвороби Паркінсона, хірургічний корпус, психіатричне відділення та стрільбище залишаються занедбаними з 1994 року.

Попри прогнилі конструкції та облуплену фарбу, тут панує відчуття моторошного очікування, підсилене постійними розповідями про привидів, що мандрують її коридорами. В цій тривожній атмосфері зберігається похмуре нагадування про тих, хто колись загинув у стінах лікарні.

У Мексиці Острів ляльок, також відомий як Острів кошмарів, посідає унікальне місце в царстві мороку

У Мексиці Острів ляльок, також відомий як Острів кошмарів, посідає унікальне місце в царстві мороку. Острів, овіяний моторошними міфами та легендами, наповнений понівеченими ляльками, які населяють його будівлі, дерева та водні шляхи, нагадуючи образи з фільмів жахів. Ствердження про шепітні розмови між ляльками та їхню заманювальну поведінку до човнів, що пропливають повз, посилюють тривожну репутацію острова.

Відокремлене в лісах Xochimilco, далеко від міста, це місце приваблює численних шукачів гострих відчуттів і туристів щороку. Місцеві жителі називають цей регіон "чінампас", і в 1987 році його внесли до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Згідно з власною розповіддю мешканців острова, ляльки випромінюють моторошну ауру, особливо під покровом темряви.

Зрештою ці загадкові місця, розкидані по всьому світу, пропонують допитливим дослідникам безліч моторошних вражень, позбавлених емоційного забарвлення.

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