Брейк-данс в океані. Неймовірний момент, як айсберг відколюється і перекидається у воді (відео)

Кадри зняли туристи, які в цей момент перебували всього за кілька метрів від величезної брили льоду, що переверталася у воді.

Айсберги схильні перевертатися, коли відриваються від свого "батьківського льодовика". Їхня неправильна форма часто змушує брилу льоду розгойдуватися, внаслідок чого виходить такий собі "брейк-данс на воді", пише Daily Mail.

Так сталося і цього разу біля узбережжя Шпіцбергену (Норвегія), коли величезна брила льоду відірвалася від льодовика і перекинулася, що відбувається на очах у туристів не так вже й часто. Цей дивовижний процес вдалося зняти туристам із Філіппін Ребеці Лукас і Брайану Ганам. За словами свідків події спочатку вони почули гучний удар, а коли подивилися, помітили, що айсберг почав рухатися, потім перекинувся і став ще більшим і вищим.

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Туристи зазначають, що спочатку вони подумали, що їм просто здалося, адже, як правило, айсберги залишаються статичними. Однак пізніше дослідники пояснили, що насправді туристам неймовірно пощастило стати свідками такого рідкісного явища.

Зазначимо, що на думку вчених, "брейк-данс" айсберга у воді насправді може вивільнити таку саму кількість енергії, що й величезна атомна бомба. У найекстремальніших випадках подібний переворот навіть може спричинити цунамі.

Цю дивовижну подію було зафіксовано в Lilliehookbreen, льодовиковому комплексі шириною 22 кілометри на західному узбережжі норвезького архіпелагу Шпіцберген. Дослідники вважають, що близько 60% суходолу архіпелагу наразі вкрито льодовиками загальним обсягом близько 7 000 км³. Зазначимо, що льодовик Lilliehookbreen вважається одним із найбільших у Шпіцбергені, тоді як Austfonna широко відома як найбільша крижана шапка в Європі, обсяг якої становить 1900 км³. Для порівняння Мертве море містить лише 114 км³ води.

Спостереження показують, що баланс між літніми температурами й зимовими опадами визначає, чи будуть ці льодовики рости або стискатися з плином часу. Згідно з даними Центру полярних спостережень і моделювання, із середини 1990-х років отелення і стоншення льодовиків тут різко прискорилися. Дослідники зазначають, що все це відбувається на тлі глобальних змін клімату, з якими зіткнулася наша планета.

Раніше Фокус писав про те, що вчені показали гігантський айсберг, що відколовся від шельфового льодовика Антарктиди.