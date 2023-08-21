Яйця або креветки. Учені розповіли, який бутерброд найбезпечніший для клімату Землі

Дослідники зазначають, що всього один сандвіч чинить на планету такий самий вплив, як і двогодинна поїздка на автомобілі.

Не секрет, що кліматична криза, яка обрушилася на Землю, багато в чому зумовлена діяльністю людини: починаючи від вирубки тропічних лісів і спалювання вугілля до простого бутерброда, який, до речі, може виявитися вельми згубним для клімату планети, пише Daily Mail.

Такого висновку дійшли вчені в новому дослідженні, опублікованому співробітниками 100Green. Дослідники назвали 10 найгірших бутербродів, які сприяють викидам неймовірної кількості вуглекислого газу. Це може здатися вельми дивним, але найгіршим для екології Землі бутербродом є сандвіч із креветочним майонезом і чипсами, що по суті дорівнює двогодинній поїздці на авто, викидаючи в атмосферу Землі 14,82 кг CO2.

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На другому місці найнебезпечніших для здоров'я планети сандвічів перебуває бутерброд із беконом, салатом і помідорами. Науковці виявили, що його приготування викидає такий самий обсяг вуглецю, що й 100-ватна кулька, залишена на майже 220 годин — 9,34 кг.

На третьому місці затишно розташувався бутерброд із шинкою та сиром, що забезпечує викид 8,63 кг вуглецю.

Дослідники зазначають, що метою їхнього аналізу було бажання змусити людей замислитися над тим, що ми споживаємо і який це має вплив на нашу планету. У рамках своїх розрахунків дослідники зіставили дані про найпопулярніші варіанти сандвічів і обгорток у Великій Британії. Зазначимо, що для простоти порівняння кожен з бутербродів був об'єднаний з чипсами й солодким напоєм, які вважаються фаворитами серед британців.

Аналіз показав, що сандвіч із куркою, беконом і шинкою посідають 4-6 місце відповідно, викидаючи понад 5 кг вуглецю в усіх випадках. При цьому дослідження показали, що курка й авокадо насправді були найбільш стійкими варіантами інгредієнтів, що виробляють 2,8 кг CO2 за один прийом їжі. Зазначимо, що останнім часом навколо авокадо точиться безліч суперечок і вчені все частіше вказують на те, що для його виробництва потрібна величезна кількість води.

Дослідники зазначають, що всім нам важливо розуміти, що навіть простий бутерброд здатний впливати на клімат планети, а тому так важливо розуміти, які продукти який вуглецевий слід залишають, а також як краще утилізувати їх, щоб завдати найменшої шкоди Землі.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, як приготувати найкращий бутерброд у світі.