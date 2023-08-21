На деякі місця на Місяці ніколи не потрапляє світло Сонця: чому так відбувається (відео)

У цих районах виявлено водяний лід і саме сюди полетять перші в 21 столітті астронавти.

Деякі кратери та інші ділянки поверхні в полярних регіонах Місяця ніколи не отримують світла Сонця. Але саме тут учені виявили поклади водяного льоду і саме сюди, зокрема в район південного полюса, через півтора року NASA відправить своїх астронавтів. Але чому ж ці регіони ніколи не бачать сонячного світла? Про це пише IFLScience.

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Насправді головна причина того, що в полярних регіонах Місяця деякі ділянки поверхні ніколи не отримують світла Сонця пов'язана з нахилом осі супутника Землі. Наша планета має нахил осі 23,5 градуса до площини орбіти навколо Сонця. Тому, коли північна півкуля повернута до нашої зірки, у нас літо, коли від Сонця — зима. Коли ж обидві півкулі повернуті однаково, то ми маємо осінь або весну.

Але нахил осі Місяця відносно орбіти Землі навколо Сонця становить 1,5 градуса. Це означає, що під час будь-яких переміщень Місяця сонячне світло падає на його поверхню майже перпендикулярно, адже його вісь перебуває майже у вертикальному положенні.

Кратери в районі південного полюса Місяця Фото: NASA

Тому на екваторі Місяця завжди падає дуже багато світла Сонця, а на полюсах дуже мало і тут з'являються дуже довгі тіні. Наприклад, взимку, в полярних регіонах завжди легкі сутінки. Хоча верхні частини кратерів у полярних регіонах отримують хоч трохи світла, то в їхні нижні частини світло ніколи не проникає.

Саме в цих затінених місцях у кратерах температура становить приблизно мінус 160 градусів Цельсія. Навіть за відсутності атмосфери на Місяці лід, що утворився тут, перетворюється на дуже міцний камінь і може зберігатися мільярди років.

Але приблизно 60% усього водяного льоду на Місяці сконцентровано в південному полярному регіоні. Тому NASA хоче тут здійснити висадку своїх астронавтів через півтора року, там же має приземлиться індійський посадковий апарат місії "Чандраян-3", туди ж так і зміг дістатися російський посадковий модуль "Луна-25". У район південного полюса Місяця планує відправити свою місію "Чан'є-7" Китай через 3 роки, а також десь у цей час сюди має здійснити посадку приватний апарат американської компанії Blue Origin.

Вважається, що насправді на Місяці воду можна виявити всюди, адже вона ховається в мінералах, утворених після зіткнення нашого супутника з астероїдами і кометами. Також вода на Місяці могла з'явиться внаслідок взаємодії між місячним ґрунтом і сонячними частинками.

Фокус уже писав про те, що космічний апарат NASA зробив знімок крижаного потоку на Марсі. Хоча Марс давно вже не є водним світом, все ж деяка кількість льоду повільно переміщається по його поверхні.

Нагадуємо, що російський апарат "Луна-25" перестав відповідати на сигнали із Землі і закінчив свою місію, так і не виконавши її основного завдання. Місія закінчилася тим, що космічний апарат впав і розбився на Місяці, як уже писав Фокус.

Уже скоро все ж таки ми можливо станемо свідками першої посадки в південному полярному регіоні Місяця земного космічного апарату. У рамках місії "Чандраян-3" це має зробити індійський посадковий модуль, як уже писав Фокус.