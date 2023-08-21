Не тільки захисник. Учені виявили загадкову роль черепа у здоров'ї нашого мозку

Дослідники зазначають, що раніше ми не знали про цю складну і дивовижну здатність клітин кісткового мозку в черепі.

Дослідницька група з Німеччини та Великої Британії виявила, що клітини кісткового мозку в черепі людини мають виразну реакцію на хворобу. Тепер учені вважають, що череп насправді може стати чудовим способом спостереження і навіть потенційного лікування запалення в мозку, пише Science Alert.

У новому дослідженні вчені зосередилися на вивченні цієї реакції й вважають, що отримані ними результати насправді можуть слугувати не інвазивним методом візуалізації черепа. За словами співавтора дослідження, нейробіолога з Мюнхенського університету в Німеччині Алі Ертюрка, отримані ними з колегами результати відкривають безліч можливостей для лікування та діагностики захворювань головного мозку. Ба більше, це може допомогти запустити революцію в нашому розумінні неврологічних захворювань.

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Команда також вважає, що отримані результати можуть стати основою для ефективнішого моніторингу таких станів, як хвороба Альцгеймера та інсульт, а потенційно навіть може допомогти в запобіганні виникненню цих захворювань шляхом раннього виявлення.

Зазначимо, що нейрозапалення відіграє важливу роль у безлічі розладів головного мозку і нервової системи — воно активує імунні клітини й вивільняє молекули, які допомагають захистити та зцілити наші тканини. Проте це може завдати шкоди та навіть поставити під загрозу зцілення.

Науковці зазначають, що череп та інші оболонки захищають наш мозок, однак вони також і ускладнюють доступ до нього, необхідний для лікування запалення. У новому дослідженні вчені виявили шляхи від кісткового мозку черепа через зовнішню поверхню захисних мембран головного мозку та мозкових оболонок. Саме ці шляхи забезпечують рух імунних клітин, а також ставить під сумнів твердження про те, що череп і мозок не взаємодіють безпосередньо.

Попередні дослідження вже показали, що імунні клітини здатні проникати в людський мозок після інсульту та інших хвороб, що спричиняють ослаблення бар'єра, проте досі залишалося незрозумілим як ці клітини потрапляють у шари мозку через череп і як часто вони отримують доступ до них.

Під час дослідження вчені провели низку експериментів з візуалізації людського мозку, його мозкових оболонок, а також зразків черепа. Для цього вчені використовували очищення тканин у поєднанні з тривимірною візуалізацією.

У результаті вченим вдалося спостерігати клітинну архітектуру з'єднань черепа і мозкових оболонок (SMC), які розташовуються ближче до поверхні мозку, ніж вважали раніше, — часто проникаючи в саму зовнішню і міцну мембрану мозкових оболонок. За словами співавтора дослідження, нейроімунолога з Мюнхенського університету Ільгіна Кобаласа, отримані ними з колегами результати підкреслюють складніший зв'язок між черепом і мозком, ніж вважалося раніше.

Під час дослідження вчені також вивчили клітини шести різних кісток, твердої мозкової оболонки й самого мозку. Вони виявили, що різні кістки мають різні молекулярні профілі, а в людському черепі взагалі виявили унікальні імунні клітини.

Автори дослідження вважають, що це відкриття має важливу роль у лікуванні хвороби Альцгеймера, інсульту та розсіяного склерозу — фактично вчені можуть використовувати портативні та пристрої, що носять, щоб отримати ефективний і практичний спосіб моніторингу мозку пацієнта без втручань. Результати дослідження були опубліковані в журналі Cell.

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