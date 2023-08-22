Марсохід NASA зробив знімок великої плями на Сонці: вона повертається в бік Землі (фото)

Поки що цю сонячну пляму видно тільки з Марса, але через кілька днів вона стане видимою і з Землі

Марсохід Perseverance за допомогою своєї камери Mastcam-Z сфотографував особливий регіон на Сонці, де з'являються сонячні спалахи і викиди плазми. Ця сонячна пляма переміщається в бік Землі і незабаром вона стане видимою і з нашої планети. Це означає, що якщо в цьому регіоні зірки станеться спалах і корональний викид маси, то потік сонячних частинок полетить у бік Землі і може викликати появу геомагнітної бурі, пише Space.

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Perseverance, який наразі досліджує Червону планету в кратері Єзеро, щодня робить знімки Сонця за допомогою камери Mastcam-Z під час вивчення розрідженої марсіанської атмосфери. Цього разу в кадр потрапила велика пляма на Сонці, яка переміщується і незабаром буде спрямована в бік Землі.

Марсохід Perseverance за допомогою своєї камери Mastcam-Z сфотографував особливий регіон на Сонці, де з'являються сонячні спалахи і викиди плазми Фото: NASA

Марс обертається навколо зворотного боку Сонця, а тому, якщо на зірці з'являються плями, то апарат NASA бачить їх приблизно на тиждень раніше, ніж їх можуть побачити наземні телескопи.

Плями на Сонці являють собою темніші і холодніші ділянки на поверхні зірки, де магнітне поле сильніше. Саме тут народжуються викиди високоенергетичного випромінювання або сонячні спалахи, а також корональні викиди маси або сонячної плазми.

Якщо сонячна пляма звернена в бік Землі, коли тут приходять спалахи і виверження плазми, то сонячні частинки і потоки випромінювання можуть завдати удару по нашій планеті. Таким чином виникають геомагнітні бурі, внаслідок чого порушується робота зв'язку та енергосистем. З цієї причини астрономи постійно стежать за рухом плям по сонячному диску.

Якщо сонячна пляма звернена в бік Землі, коли тут приходять спалахи і виверження плазми, то сонячні частинки і потоки випромінювання можуть завдати удару по нашій планеті Фото: NASA

Звичайно ж марсохід NASA спеціально не стежить за Сонцем і це лише побічний продукт його основної наукової діяльності на Марсі. Головне завдання, яке стоїть перед Perseverance, полягає в зборі зразків місцевої гірської породи, щоб наступного десятиліття вони вирушили на Землю. У цих зразках вчені сподіваються виявити сліди давно зниклого марсіанського життя, якщо воно, звичайно, тут було. Але вчені вірять, що умови на Марсі в далекому минулому були придатними для цього.

Марсохід NASA продовжує свою місію, яка розпочалася ще на початку 2021 року, вивчаючи поверхню 45-кілометрового кратера Єзеро. Напарником Perseverance є марсіанський гелікоптер Ingenuity, який за весь час уже зміг здійснити 55 польотів над поверхнею Червоної планети.

Фокус уже писав про те, що орбітальний апарат Mars Reconnaissance Orbiter надіслав на Землю знімки потоку льоду, який повільно переміщається поверхнею Марса далеко від полярних регіонів.

Також Фокус писав про те, що вчені з'ясували, скільки насправді потрібно колоністів для підтримки роботи першої бази на Марсі. Виявилося, що їх потрібно не так і багато, хоча минулі дослідження показували необхідність наявності до 500 колоністів.

Що стосується спалахів і вивержень плазми на Сонці, то, як уже писав Фокус, нещодавно астрофотограф з Португалії показав результати своєї чергової зйомки нашої зірки.