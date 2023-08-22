На Марсі виявлено "морських істот": що побачив марсохід NASA (фото)

Плавник акули і клешню краба — це можна побачити на новому зображенні з Червоної планети.

Учені з NASA опублікували новий знімок з Марса, який зробив марсохід Perseverance у кратері Єзеро. На цьому зображенні видно два камені, які нагадують частини земних морських мешканців, пише Forbes.

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На Марсі, де на поверхні знаходиться дуже багато каміння різного розміру та форм, спостереження за цим камінням може викликати парейдолію. Це явище, яке виникає під час спостереження за природними об'єктами, коли здається, що вони нагадують, наприклад, тварин. Наприклад, дивлячись на хмари на Землі, можна побачити, що вони бувають схожі на вівцю або слона.

Таке ж відчуття склалося і у вчених з NASA, які представили нове зображення з Марса, де видно два камені, що за формою нагадують плавник акули і клешню краба.

Плавник акули і клешню краба — це можна побачити на новому зображенні з Червоної планети. Фото: NASA

У коментарі до знімка вчені написали, що ці два камені розташовані в регіоні, де дмуть дуже сильні вітри. З огляду на те, що цей знімок з'явився в соціальній мережі Х (колишній Twitter), то у шанувальників дослідження Марса також була можливість залишити свої коментарі щодо побаченого на цьому зображенні. Коментаторам ці камені нагадали також морських тварин, таких як кит і дельфін.

Камені на Марсі набувають химерних форм через ерозію. Зараз форму каміння формують сильні вітри та пилові бурі, а колись це каміння зазнавало і водної ерозії. Учені вважають, що в кратері Єзеро в далекому минулому знаходилися озеро і дельта річки.

За словами вчених, камені, яким мільярди років, під дією води набули дуже незвичної форми, зокрема на них з'явилися різного роду виїмки, що і призводить до появи оптичної ілюзії.

Разом зі знімком двох незвичайних каменів, вчені з NASA поділилися і ширшою панорамою поверхні Марса, яку можна побачити на знімку нижче.

Разом зі знімком двох незвичайних каменів, вчені з NASA поділилися і ширшою панорамою поверхні Марса Фото: NASA

Також астрономи представили ще один знімок, зроблений марсоходом Perseverance, на якому видно його напарника — вертоліт Ingenuity. Він перебуває на поверхні кратера і готується до свого чергового польоту для того, щоб допомогти марсоходу знайти найсприятливіші місця для пересування.

Також астрономи представили ще один знімок, зроблений марсоходом Perseverance, на якому видно його напарника — вертоліт Ingenuity Фото: NASA

Perseverance активно шукає докази існування давнього мікробного життя на Червоній планеті, але він не може провести повний аналіз зібраних зразків місцевої породи. Тому марсохід "пакує" ці зразки в спеціальні ємності і їх на Землю має доставити інший космічний апарат NASA. Але станеться це, найімовірніше, через 8-10 років, якщо все піде за планом.

Фокус уже писав про те, що марсохід Perseverance надіслав на Землю знімки Сонця. На цих зображеннях видно велику сонячну пляму, яка поступово переміщується по диску зірки. Незабаром вона буде спрямована в бік нашої планети і тут можуть статися виверження плазми та викиди потужного випромінювання. Якщо це трапиться, і плазма разом із випромінюванням досягне Землі, то існує ймовірність виникнення геомагнітної бурі.

Також Фокус писав про те, що на деякі місця на Місяці ніколи не потрапляє світло Сонця. І це пов'язано з особливим кутом нахилу осі супутника Землі. Проте в цих місцях можна знайти водяний лід.