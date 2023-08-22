Не вдалося Росії, може вдасться Індії: з'явилися нові знімки зворотного боку Місяця (фото)

Індійська місячна місія "Чандраян-3" близька до завершення. Уже 23 серпня індійський посадковий модуль може вперше приземлитися біля Південного полюса Місяця.

Індійський посадковий апарат "Вікрам" із місяцеходом "Праг'ян" на борту вийшов на передпосадкову орбіту навколо Місяця в межах місії "Чандраян-3". Уже в середу, 23 серпня, о 15:34 за Києвом, цей індійський апарат має здійснити м'яку посадку недалеко від Південного полюса Місяця. Індійська організація космічних досліджень опублікувала знімки зворотного боку Місяця, які зробив посадковий модуль за допомогою своєї камери. Ця камера призначена для того, щоб індійський апарат попрямував до безпечного місця посадки під час приземлення, пише Space.

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Індія за останні кілька років мала дві невдалі спроби приземлитися на Місяць і таким чином стати четвертою країною світу, яка змогла це зробити. Тепер же увага багатьох учених на планеті прикута до польоту посадкового апарату, враховуючи той факт, що подібне приземлення в районі Південного полюса Місяця так і не зміг здійснити російський апарат "Луна-25". Про загибель російського апарату, а також про нову індійську місячну місію Фокус уже докладно писав.

Індійська організація космічних досліджень опублікувала знімки зворотного боку Місяця, які зробив посадковий модуль Фото: ISRO

Якщо місія "Чандраян-3" буде успішною, то Індія стане не тільки четвертою країною на планеті, яка могла посадити свій апарат на Місяці, а й першою країною, яка змогла це зробити недалеко від Південного полюса супутника Землі.

Під час зближення з Місяцем, перед запланованою посадкою 23 серпня, модуль "Вікрам" провів тестування своєї камери, яка має допомогти йому м'яко приземлитися на поверхню Фото: ISRO

Під час зближення з Місяцем, перед запланованою посадкою 23 серпня, модуль "Вікрам" провів тестування своєї камери, яка має допомогти йому м'яко приземлитися на поверхню. Для цього було зроблено зображення поверхні зворотного боку Місяця, де видно ударні кратери та місячні моря.

Індійський посадковий модуль зробив зображення поверхні зворотного боку Місяця, де видно ударні кратери і місячні моря Фото: ISRO

Протягом мільярдів років Земля за допомогою своєї гравітації уповільнювала обертання Місяця навколо своєї осі. У результаті наш супутник робить один оберт за той самий час, що й Земля. Так Місяць завжди обернений до нашої планети тільки однією стороною, і зворотний бік Місяця завжди являв особливий науковий інтерес.

Місяць завжди звернений до нашої планети тільки одним боком і зворотний бік Місяця завжди являв особливий науковий інтерес Фото: ISRO

Середа, 23 серпня, може увійти в історію дослідження Місяця, адже о 15:34 за Києвом посадковий апарат "Вікрам" має здійснити м'яку посадку. Якщо модуль із місяцеходом усе ж таки нормально приземляться, то впродовж двох земних тижнів, поки на Місяці триває день, вони проводитимуть дослідження місячної поверхні та її надр. Коли на Місяці настане ніч, то апарати не зможуть отримувати достатню кількість сонячного світла для зарядки своїх батарей.

До речі, саме поруч із Південним полюсом на Місяці розташовані кратери, куди ніколи не потрапляє сонячне світло. Чому так відбувається, Фокус уже писав.

Нагадуємо, що марсохід NASA надіслав на Землю нові знімки з поверхні Марса, на яких видно "морських істот". Що ж це за об'єкти насправді, Фокус уже писав.