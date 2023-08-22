Мурчали чи гарчали: які насправді звуки видавали шаблезубі тигри

Сьогодні нам відомо про безліч котячих, одні з яких муркочуть, а інші ревуть під час спілкування. Тепер науковці виявили, до якої з цих двох груп належать древні шаблезубі тигри.

Дослідники з Університету штату Північна Кароліна заглибилися в незвичайне питання про те, які звуки міг видавати шаблезубий тигр під час комунікації. У світі сучасних котячих існує дві основні категорії: пантери — "великі коти", до яких належать добре відомі рики левів, тигрів та ягуарів, і котячі — "маленькі коти", група, що включає муркотливі види, такі як рисі, пуми, оцелоти та домашні коти, пише Phys.org.

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Еволюційна хронологія має тут вирішальне значення, оскільки шаблезубі тигри відокремилися від родоводу котячих ще до появи цих сучасних груп. За словами Адама Хартстоуна-Роуза, професора біологічних наук і автора дослідження, ця еволюційна відмінність означає, що леви мають тісніші генетичні зв'язки з домашніми котами, ніж із шаблезубими тиграми.

Дискусія ґрунтується на анатомії маленьких кісток горла, зокрема під'язикових кісток, які відповідають за стабілізацію гортані та м'яких тканин у горлі. Різниця в розмірі та кількості цих під'язикових кісток помічена між категоріями котів, що гарчать та муркочуть.

Хоча вокалізація переважно відбувається завдяки гортані та м'яких тканин, а не кісток, дослідження, проведене під керівництвом Ешлі Дойч, аспірантки з Університету штату Північна Кароліна, виявило відмінності в під'язикових кістках, які закріплюють ці тканини.

У котів, що муркочуть, є ланцюжок з дев'яти взаємопов'язаних під'язикових кісток, тоді як у котів, що гарчать, їх сім. Відсутні кістки розташовані у верхній частині під'язикової кістки, поруч з її кріпленням до черепа.

Враховуючи, що шаблезубі тигри також мають сім під'язикових кісток, традиційна теорія схилялася до думки, що вони ричать. Проте цей зв'язок між кількістю кісток і вокалізацією не мав вагомих доказів.

Схема анатомії під'язикової кістки in situ у (a) Panthera tigris та (b) Caracal caracal Фото: Journal of Morphology (2023). DOI:10.1002/jmor.21627

Дослідники ретельно вивчили структуру під'язикової кістки у чотирьох видів котів, що ричать — левів, тигрів, леопардів і ягуарів — і п'яти різновидів котів, що муркочуть — кугуарів, гепардів, каракалів, сервалів і оцелотів. Потім вони порівняли 105 під'язикових кісток, отриманих від шаблезубого тигра Smilodon fatalis.

Однак історія не така проста. Анатомія шаблезубого тигра не ідеально відповідає жодній з категорій; вона має чимало особливостей. Хоча у них відсутні додаткові кістки, як у муркотливих котів, розмір і форма під'язикових кісток помітно відрізняються. Деякі під'язикові кістки нагадують ті, що зустрічаються у муркотливих котів, хоча й значно більші.

Щоб з'ясувати, чи відіграють роль відсутні під'язикові кістки у різних вокалізаціях, дослідники ретельно вивчили кістки, тісно пов'язані з ними.

На диво, вони мали схожу форму, незалежно від того, чи належали вони котам, що муркотіли, чи гарчали. Найбільша варіабельність форми спостерігалася у кістках, розташованих ближче до голосового апарату, а саме у щитоподібній та під'язиковій кістках.

Це наштовхнуло дослідників на припущення, що якщо будова під'язикової кістки впливає на вокалізацію, то нижні кістки можуть мати більше значення, ніж верхні. Отже, під'язикові кістки шаблезуба, що нагадують під'язикові кістки муркотливих котів, можуть свідчити про те, що ці давні істоти муркотіли, а не ревли.

Адам Хартстоун-Роуз стверджує, що історичні твердження про кількість під'язикових кісток не доведені, що додає складнощів у дискусії про вокалізацію. Якщо вокалізація дійсно пов'язана з кількістю під'язикових кісток, то шаблезубі, ймовірно, ревіли.

З іншого боку, якщо справа більше у формі кісток, то муркотіння могло бути їхньою вокалізацією. Виникає також цікава можливість, що шаблезубі могли мати зовсім інший вокал через спільні риси з обома категоріями котячих.

Беручи до уваги розмір під'язикових кісток та їхній ймовірний вплив на висоту голосу, Дойч припускає, що шаблезубі тигри, можливо, видавали навіть глибші вокальні звуки, ніж найбільші сучасні леви і тигри, попри їхній дещо менший зріст.

Чи могли шаблезубі коти ревіти?

Результати дослідження, що розкривають складні вокальні можливості цих древніх котячих, додають ще один шар до розуміння нашого далекого минулого.

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