Апокаліпсис відкладається. Теоретики змови пояснили, чому Нібіру не врізалася в Землю

Згідно з новою інтернет-містифікацією планета-ізгой мала знищити нашу планету ще минулого тижня.

Минулого тижня Землю мала знищити мандрівна планета-ізгой Нібіру, принаймні так стверджували деякі теоретики змови. Очевидно, що кінець світу знову відклався на невизначений термін, але автори апокаліпсису, що не відбувся, не заспокоїлися, пише IFLScience.

Шанувальник теорії змови Майк Бакнер, також відомий як "апокаліптичний віщун", тиждень тому написав у своєму Twitter про те, що Нібіру ось-ось вріжеться в Землю. Тому люди повинні терміново шукати притулку, він також додав, що "небагатьом вдасться вижити".

Останнім повідомленням Бакнера у Twitter було таке: "Я вирушаю в печери". Але кінець світу в п'ятницю не стався, звісно ж, через те, що планети Нібіру просто не існує.

"Історії про Нібіру — це всього лише інтернет-містифікація. Такі твердження не підтверджуються жодним реальним фактом. Якби Нібіру або Планета Х були б реальними та прямували до Землі, тоді астрономи відстежували б один із цих об'єктів упродовж останнього десятиліття, і до теперішнього часу планету-ізгой було б видно неозброєним оком. Очевидно, що нічого з цього ми не спостерігаємо", — заявляли в NASA ще 2012 року, коли вперше намагалися вгамувати істерію з приводу Нібіру.

У наукових колах справді точаться суперечки про існування так званої Дев'ятої планети, яка розташовується дуже далеко від Землі. Передбачається, що об'єкт поневіряється за орбітою Нептуна, який є найдальшою від Сонця планетою. Крім цього, нічого не вказує на те, що ця ймовірна планета раптом відхилиться від свого курсу, щоб врізатися в Землю.

За словами професора планетарної астрономії Каліфорнійського технологічного інституту Майка Брауна, якби планета-ізгой перебувала на витягнутій траєкторії, ми б її вже побачили. Але важливіше те, що планета не протрималася б довго на такій траєкторії.

"Якби будь-яка планета мала схожу орбіту, вона проіснувала б лише близько мільйона років, перш ніж підійшла б надто близько до Юпітера і її викинули б за межі Сонячної системи", — каже астроном.

Водночас вищезгаданий "апокаліптичний віщун" із Twitter Майк Бакнер визнав, що помилився у своїх розрахунках, але на цьому епопея не закінчилася.

Прихильник теорій змов дійшов висновку, що Нібіру не зіштовхнулася із Землею минулої п'ятниці, тому що наша планета плоска.

Для наочності Бакнер навіть опублікував карту "плоскої Землі", на якій видно навіть міфічну Атлантиду і навіть стіни Асгарда зі скандинавської міфології.

Нагадаємо, раніше дослідження показало, що планета-ізгой дійсно може знищити життя на Землі. Поява такої планети вплине насамперед на орбіту Юпітера.