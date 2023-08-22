Лихачать у Чумацькому Шляху. Учені розповіли, яку швидкість у космосі розвивають чорні діри (відео)

Прямо зараз крізь Всесвіт летять чорні діри зі швидкістю трохи менше 10% швидкості світла, вважають учені.

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Physical Review Letters, вчені змогли розрахувати швидкість польоту чорних дір, після того, як вони з'явилися в результаті зіткнення двох таких об'єктів, пише ScienceAlert.

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Наразі вченим відомо, що багато чорних дір стикаються одна з одною, що призводить до появи більш масивної чорної діри. Але цей кінцевий продукт зіткнення не обов'язково займає те саме місце, де перебувала система з двох чорних дір перед злиттям. Залежно від початкової маси і швидкості обертання двох чорних дір, об'єкт, що утворився після злиття, може почати переміщення космосом із величезною швидкістю.

Поки що вчені виявили одну чорну діру, що летить крізь космос, яка полетіла після зіткнення. Її швидкість становить приблизно 1542 км/с. Попередні дослідження показали, що максимальна швидкість польоту чорної діри в такому разі може становити приблизно 5000 км/с.

Прямо зараз крізь Всесвіт летять чорні діри зі швидкістю трохи менше 10% швидкості світла Фото: NASA

Для порівняння найшвидшим штучним об'єктом земного походження на сьогоднішній день є космічний апарат Parker, що вивчає Сонце. Два роки тому він зміг набрати швидкість 163 км/с.

Науковці створили нове моделювання зіткнення двох чорних дір приблизно однакової маси і з'ясували, що максимальна швидкість польоту кінцевого об'єкта після злиття може сягати 28 562 км/с (плюс-мінус 342 км/с), або понад 100 000 000 км/год. А це трохи менше, ніж 10% від швидкості світла.

Це дуже важлива інформація для досліджень, які стосуються чорних дір. Наприклад, астрономи знають, що в космосі знаходиться набагато більше масивних чорних дір, ніж припускають теорії. Цей факт можна пояснити великою кількістю таких об'єктів, що летять крізь Всесвіт. Адже що їх більше літає і що вища їхня швидкість, то більші шанси на те, що вони зіштовхнуться із собі подібними і наберуть величезну масу.

Симуляція зіткнення чорних дір

За словами вчених, навіть зараз, коли ви це читаєте, величезна кількість чорних дір летить крізь космос, зокрема й Чумацьким Шляхом. Але вони навряд чи зіткнуться із Землею.

Важливо розуміти, що чорні діри мають різні маси та розміри. У цій науковій статті йшлося про чорні діри зоряної маси, які з'являються після смерті величезних зірок. У центрі нашої галактики знаходиться надмасивна чорна діра, яка зіткнеться з іншою чорною дірою тільки через кілька мільярдів років. Це станеться внаслідок злиття Чумацького Шляху та галактики Андромеди.

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