Усі помруть, він залишиться. Тихоокеанський кораловий риф навчився протистояти пекельній спеці

Дослідження показує, що коралові рифи в Палау демонструють безпрецедентне підвищення стійкості до змін клімату.

Липень 2023 року став найспекотнішим місяцем за всю історію спостережень. Унаслідок цього на Землю обрушилися рекордні хвилі тепла й інтенсивні лісові пожежі, а температура поверхні океану сягнула рекордної позначки — біля узбережжя Флориди вчені навіть були змушені оголосити евакуацію, щоб врятувати від смерті місцеві корали, пише Sci Tech Daily.

Дослідники побоювалися, що й без того змучені роками змін клімату корали просто почнуть помирати від знебарвлення та високих температур. Однак коралові рифи в Палау, що в Тихому океані, продемонстрували щось безпрецедентне — вчені виявили, що вони здатні протистояти кліматичній кризі.

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Проте вчені з Університету Ньюкасла наголошують, що це зовсім не означає, що людству не варто робити кроки щодо глобального зниження вуглецю й дотримуватися Паризької угоди. Швидше, навпаки.

Результати дослідження свідчать про те, що коралові рифи в одній частині океану, мабуть, адаптувалися до вищих температур води, що потенційно дало їм змогу знизити наслідки знебарвлення та зміни клімату в майбутньому.

Автори дослідження зазначають, що їхня робота була присвячена острівній державі Палау в Тихому океані. Результати дослідження виявилися вельми перспективними й такими, що надихають, — коралові рифи тут демонструють неймовірну термостійкість. Тепер учені вважають, що якщо людству вдасться знизити кількість викидів в атмосферу Землі в майбутньому, це допоможе знизити вплив знебарвлення на цю екосистему.

Під час роботи вчені використовували дані десятиліть польових спостережень, а потім за допомогою комп'ютерного моделювання розглянули безліч можливих траєкторій знебарвлення коралів для рифів у Палау. Кожна з моделей передбачала свою швидкість поліпшення термостійкості. Результати свідчать про те, що якщо термостійкість коралів продовжить зростати протягом 21 століття з найімовірнішою історичною швидкістю, це призведе до значного зниження впливу знебарвлення.

За словами провідного автора дослідження Лаяма Лакса, результати дослідження дають кораловим рифам надію на виживання, однак також підкреслюють, що людству необхідно негайно знизити кількість парникових викидів в атмосферу Землі, щоб подібний сценарій у принципі став можливим.

За словами співавтора дослідження, доктора Джеймса Геста зі Школи природничих і екологічних наук Ньюкаслського університету, вченим відомо, що коралові рифи здатні підвищувати свою термостійкість за допомогою акліматизації, генетичної адаптації та змін у структурі спільноти. Однак досі залишалося загадкою, з якою швидкістю вони здатні це робити. Отримані результати тепер дають деяку надію на те, що рифи зможуть впоратися з підвищенням температури, але тільки в тому разі, якщо буде вжито рішучих заходів щодо боротьби зі зміною клімату".

Раніше Фокус писав про те, що вчені знайшли гігантський кораловий риф, який перевернув їхні уявлення про океан.