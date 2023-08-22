"Прогноз зозулі". Як кількість хронічних хвороб впливає на тривалість життя

Дослідники вважають, що порядок, у якому ми отримуємо свої захворювання, безпосередньо пов'язаний із тим, наскільки довгим виявиться наше життя.

Понад чверть населення Великої Британії мають два або більше хронічних захворювань, водночас показник збільшується до 65% для людей, старших за 65 років, і майже 82% для людей, старших за 85 років, пише Science Alert.

У новому дослідженні вчені з Університету Суонсі зосередилися на оцінці того, як низка численних хронічних захворювань, зокрема психоз, діабет і серцева недостатність, розвиваються з плином часу і який вплив це має на тривалість нашого життя. Дослідники зосередилися на цих двох чинниках, оскільки разом вони можуть призвести до істотного скорочення тривалості життя людини.

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Дослідження охопило 20-річний період і 1,6 мільйона дорослих віком від 25 років і старше. Вчені використовували дані, що зберігаються в банку даних. Під час дослідження вчені використовували статистичні моделі та вивчили порядок і терміни розвитку психозу, діабету і застійної серцевої недостатності у пацієнтів однієї статі, віку і регіону депривації. А потім вивчили, як це впливає на тривалість їхнього життя.

Результати свідчать про те, що порядок, у якому в людей розвивалися захворювання, має важливий вплив на тривалість їхнього життя. Наприклад, люди, у яких діабет, психоз і серцева недостатність розвивалися в такому порядку, мали найбільшу втрату очікуваної тривалості життя — у середньому майже 13 років. Люди, у яких хронічні захворювання розвивалися в іншому порядку, постраждали менше.

Вчені також виявили, що люди, у яких спочатку розвинувся діабет, потім психоз, а потім серцева недостатність, мали вищий ризик розвитку наступного хронічного захворювання або смерті протягом 5 років після останнього діагнозу. Утім, учені зазначають, що нові хронічні захворювання зовсім не завжди скорочували тривалість життя. Наприклад, у людей з діагнозом психоз і діабет — у будь-якому порядку — очікувана тривалість життя була вищою, ніж у людей з діагнозом тільки психоз.

Дослідники також виявили, що застійна серцева недостатність сама собою й в поєднанні з психозом, незалежно від порядку розвитку хвороби, чинить такий самий вплив на скорочення тривалості життя, як і "найгірше" поєднання діабету, психозу та серцевої недостатності, в такій послідовності розвитку захворювань.

За словами автора дослідження, професора статистики Ріаннони Оуен, надалі вони з колегами планують продовжити дослідження, щоб зрозуміти цей взаємозв'язок і пояснити його.

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