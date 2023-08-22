Початок усього. Учені нарешті зрозуміли, навіщо людським ембріонам потрібен жовтковий мішок

Може здатися, що цей тимчасовий орган вельми даремний і є лише нагадуванням про наше далеке еволюційне минуле, але це зовсім не так.

Єдиним джерелом їжі курячого ембріона, ізольованого від тіла матері, є золотисто-жовта порція поживних речовин, відома як жовток. Однак підтримувані плацентою ссавці, зокрема й люди, не потребують додаткового "мішка із закусками", що підтримують нас. Проте протягом тижня або близько того після запліднення наші пучки клітин, що розвиваються, витрачають дорогоцінні ресурси на створення жовткового мішечка, пише Science Alert.

До цього моменту його функції були незрозумілі дослідникам, а тому вони вважали, що цей тимчасовий орган, який атрофується до кінця першого триместру, не втримуючи жодної краплі їжі, а до 14 тижня й зовсім зникає, є еволюційним пережитком. У новому дослідженні, проведеному групою вчених на чолі з Інститутом Wellcome Sanger у Великій Британії, дослідники виявили відразу кілька важливих функцій, які він виконує.

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За словами старшого автора дослідження тканин жовткового мішка людини в межах міжнародного дослідження, дерматолога Музліфаха Ханіффа, відображення того, як цей тимчасовий орган розвивається протягом перших тижнів вагітності, має фундаментальне значення для розуміння розвитку імунної системи людини.

Учені зазначають, що результати цього дослідження стали першими, які розкривають множинні органні функції жовткового мішка. По-перше, наш жовтковий мішок є джерелом наших найперших клітин крові. До того ж ідеться не тільки про червоні клітини, які транспортують кисень, а й про білі, що слугують імунною відповіддю. По-друге, вчені виявили, що ці клітини крові переміщуються з мішка в печінку, а потім у кістки, де й осідають, допомагаючи формувати кістковий мозок.

Під час дослідження вчені також секвенували всі нитки РНК, які активно продукують його клітини, і створили список матеріалів, що генеруються. У результаті їм вдалося зібрати "довідник" із майже 170 000 клітин жовткового мішка людини, які не тільки виробляють клітини крові, а й допомагають формувати різні важливі функції.

Отже, як і в більшості інших тварин, наш жовтковий мішок слугує раннім виробником клітин крові, зсідальних агентів, а також метаболічних ферментів. І все ж учені за значають, що їм вдалося виявити безліч відмінностей у клітинних і біохімічних шляхах тканин жовткового мішка в людей та інших тварин.

Учені вважають, що отримані ними результати надалі можуть стати у нагоді для поліпшення процесів штучного вирощування тканин і органів, а також розуміння хвороб. Однак буде потрібно більше досліджень, щоб отримати достатню кількість інформації. Результати дослідження були опубліковані в журналі Science.

Раніше Фокус писав про те, що без запліднення: вчені вперше створили синтетичні ембріони.