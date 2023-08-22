Дослідження очей може виявити хворобу Паркінсона за кілька років до її появи

Учені вперше виявили в сітківці очей маркер, який може призвести до розвитку хвороби головного мозку.

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Neurology, вчені вперше знайшли в очах людини біомаркер, який може стати ознакою розвитку в майбутньому хвороби Паркінсона. Якщо проводити дослідження очей, як вважають учені, то можна виявити цю хворобу головного мозку за 7 років до її появи, пише New Atlas.

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Група вчених із Великої Британії провела найбільше дослідження, присвячене візуалізації сітківки очей і хвороби Паркінсона. Для цього використовували дані понад 200 тисяч пацієнтів віком від 40 до 69 років із Британського біобанку.

У людей, які померли від хвороби Паркінсона, вчені виявили відмінності у внутрішньому ядерному шарі сітківки, а також тоншу структуру гангліозних клітин порівняно зі здоровими людьми. Уперше вчені використовували внутрішній ядерний шар сітківки очей як біомаркер, що може призвести до розвитку хвороби Паркінсона. Також уперше вчені з'ясували, що погіршення стану очей може показати майбутню появу хвороби мозку за 7 років до постановки діагнозу.

Раніше вчені вже використовували сканування очей для того, щоб виявити ознаки інших хвороб мозку, таких як хвороба Альцгеймера, розсіяний склероз і шизофренія. Оптична когерентна томографія високої роздільної здатності дає змогу отримати неймовірно детальне зображення сітківки ока. За допомогою ШІ ці зображення можна швидко опрацювати й отримати важливі попередження про майбутнє погіршення здоров'я, кажуть учені.

Автори дослідження вважають, що виявлення ознак хвороби до того, як вона з'явиться, може допомогти людям змінити спосіб життя, що, зі свого боку, може запобігти появі хвороби.

За словами вчених, тепер можна знайти дуже ранні ознаки хвороби Паркінсона, що дає можливість для розробки нових засобів лікування. Але поки що дослідники не можуть точно спрогнозувати, з'явиться хвороба Паркінсона в людини чи ні, хоча вони вважають, що за допомогою сканування очей можна отримати попередні дані, що стосуються людей, схильних до ризику появи цієї хвороби мозку.

Фокус уже писав про те, що вчені з'ясували, як кількість хронічних хвороб впливає на тривалість життя людини. Дослідники вважають, що порядок, у якому ми отримуємо свої захворювання, безпосередньо пов'язаний з тим, наскільки довгим виявиться наше життя.

Також Фокус писав про те, що дослідникам вдалося знайти ще одну причину появи деменції у людей. Виявляється, існує зв'язок між забрудненим повітрям і цією хворобою мозку.

Нагадуємо, що нове відкриття може допомогти пояснити появу хвороби Паркінсона. Вчені вважають, що дофамін відіграє важливу роль не тільки в так званій "системі винагороди", а й в інших функціях мозку, як уже писав Фокус.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.