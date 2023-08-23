На Землі так багато золота, що в нього можна загорнути всю планету: де воно заховане

Дослідники за допомогою астероїдів знайшли найбільші поклади дорогоцінного металу.

Згідно з новим дослідженням, на Землі міститься так багато ще не видобутого золота, що ним можна покрити всю планету шаром у 50 сантиметрів, пише IFLScience.

У такому разі виникає резонне запитання, чому цей метал все ще вважається дорогоцінним, якщо його так багато на планеті? Виверт полягає в тому, що все це золото знаходиться прямо в ядрі Землі, а значить недосяжне для видобутку.

За словами вчених, ядро Землі переважно складається із заліза і нікелю, що вдалося з'ясувати, відстежуючи те, як проходять сейсмічні хвилі від землетрусів. Також у ядрі планети є й інші домішки, але їх важко ідентифікувати, якщо не йдеться про уран і торій. Їхня радіоактивність не дає змоги їм занадто нагріватися, тому їх легко виявити.

Таким чином, кількість домішок у ядрі Землі, включно із золотом, довгий час залишалася загадкою. Але ще у 2006 році група вчених все ж знайшла спосіб вирішити завдання.

Дослідники помітили, що деякі астероїди дуже схожі зі складом Землі, оскільки вони утворилися в одному і тому ж протопланетному диску. Вимірявши склад вуглецевих хондритових метеоритів, учені змогли розрахувати, скільки кожного елемента міститься на Землі. Далі необхідно відняти концентрації в земній корі та мантії, які нам уже відомі, і вийде сума того, скільки їх міститься в ядрі.

Команда професора Бернарда Вуда з Університету Маккуорі створила комп'ютерну модель, яка пояснює вищевикладену теорію і може навіть частково перевірити її. Учені зазначили, що елементи, які не розчиняються в рідкому залізі, не будуть частиною ядра Землі. Отже, їх має бути більше в земній корі. Так дослідники змогли пояснити деякі аномалії в концентрації елементів у мантії Землі, які раніше не могли зрозуміти геологи.

Важливо, що всі ці елементи присутні в такому ж співвідношенні один до одного і в метеоритах, які вивчили Вуд з колегами. Але метеорити виявилися набагато багатшими на елементи, які розчиняються в залізі, бо коли первинний океан магми Землі став її ядром, ці матеріали увійшли до складу.

Ґрунтуючись на отриманих даних, Вуд і співавтори роботи змогли підрахувати кількість кожного залізорозчинного елемента.

"Ми можемо сказати, що понад 99% золота на Землі міститься прямо в її ядрі", — підсумував Вуд.

Також логічно стверджувати, що астероїди, які є ядрами планетезималей, будуть дуже багаті дорогоцінними металами. Дістатися до них буде складно, але набагато простіше, ніж докопатися до золота в ядрі Землі.

Нагадаємо, саме до такого планетезималя NASA готується відправити космічний апарат. Йдеться про астероїд Психея, приблизну вартість якого оцінюють у квадрильйони доларів.