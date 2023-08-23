Відправив повідомлення інопланетянам. Учені з'ясували причину руйнування радіотелескопа Аресібо (відео)

За допомогою нейтронного сканування вдалося знайти винуватця катастрофи, яка призвела до зупинки роботи обсерваторії в Пуерто-Ріко.

Через майже 3 роки після того, як сталося руйнування радіотелескопа в Обсерваторії Аресібо в Пуерто-Ріко, вченим вдалося за допомогою нейтронного сканування з'ясувати причину катастрофи. Наприкінці 2020 року на тарілку радіотелескопа впав опромінювач антени, який завдав непоправних пошкоджень 300-метровій тарілці радіотелескопа Аресібо, пише New Atlas.

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Радіотелескоп Аресібо, розміщений у природній карстовій вирві, ввели в експлуатацію восени 1963 року. Над тарілкою телескопа на висоті 150 метрів було розміщено опромінювач антени вагою 816 тонн для прийому радіохвиль. Понад 50 років за допомогою радіотелескопа вчені проводили різні наукові дослідження космосу, а також використовуючи цей радіотелескоп, астрономи відправили одне з перших повідомлень для потенційних інопланетян.

Але 1 грудня 2020 року наукова діяльність радіотелескопа Аресібо закінчилася. Троси, що утримують масивний опромінювач антени, не витримали, і вся ця конструкція впала на величезну тарілку телескопа, пошкодивши його. На щастя, обійшлося без жертв.

Вчені провели вивчення проблеми і з'ясували, що радіотелескоп зазнав найсильніших ушкоджень, і його відновлення коштуватиме дуже дорого, а тому було ухвалено рішення припинити його роботу.

За допомогою нейтронного сканування вдалося знайти винуватця катастрофи, яка призвела до зупинки роботи обсерваторії в Пуерто-Ріко Фото: New Atlas

Але відтоді залишалося відкритим питання про причини падіння висотної конструкції на тарілку радіотелескопа. Нещодавно вчені з Колумбійського університету, США, представили результати свого розслідування цього інциденту.

Вони взяли самі троси, а також роз'єми, за допомогою яких вони з'єднувалися з повішеною платформою, і провели їхнє нейтронне сканування в спеціальному ізотопному реакторі Ок-Ріджської національної лабораторії, США.

Нейтронне сканування використовують для різних наукових цілей, адже воно має високу проникаючу здатність. Нейтрони взаємодіють із речовиною інакше, ніж рентгенівські промені. Останні стають слабшими через високу щільність речовини, через яку вони проходять, але нейтрони нормально взаємодіють з речовиною і розсіюються таким чином, що вчені можуть отримати зображення дуже високої якості.

Але 1 грудня 2020 року наукова діяльність радіотелескопа Аресібо закінчилася Фото: New Atlas

Вчені провели сканування поперечного перерізу тросів, покритих цинком, а також сполучних роз'ємів. Виявилося, що коли троси піддавалися навантаженню для підтримки висячої конструкції, то вони поступово зношувалися. У результаті цинк почав почав стікати з тросів, не витримуючи навантаження. Зрештою цинк потік настільки сильно, що роз'єми вийшли з ладу, а троси висмикнулися з цих роз'ємів.

Відомо, що до падіння два троси повністю вийшли з ладу, а третій, не витримавши навантаження, не зміг утримувати далі конструкцію і вона впала.

На відео нижче можна побачити, як стався сам інцидент.

Як уже писав Фокус, нещодавно астрономи виявили раніше невідому комету, яка має гіперболічну орбіту. Існує припущення, що вона може бути ще одним міжзоряним об'єктом, який залетів у Сонячну систему. У вересні цю комету можна буде побачити в нічному небі, бо вона буде настільки яскравою, що стане схожа на зірку.