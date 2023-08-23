Замкнуте коло. Перша мета проєкту з прибирання космічного сміття постраждала від інших уламків

Мета польоту нового апарату для прибирання космічного сміття постраждала від ударів інших уламків і сміття стало ще більше.

У 2026 році Європейське космічне агентство планує відправити на орбіту в рамках випробувального польоту новий космічний апарат ClearSpace-1. Він призначений для прибирання космічного сміття з орбіти. Першою метою цього апарату є перехідник корисного навантаження європейської ракети Vega. Але військові з Космічних сил США, які займаються відстеженням руху супутників, побачили, що цей шматок космічного сміття розвалився на частини. І це може бути проблемою, пише Space.

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Перехідник корисного навантаження являє собою об'єкт конічної форми вагою 213 кг. Він з'єднував космічний корабель із супутниками та ступінь ракети Vega, яка відправила ці супутники на орбіту ще 2013 року. Тепер же виявилося, що внаслідок удару невідомого об'єкта, природного чи штучного походження, перехідник розпався на частини.

Вчені з Європейського космічного агентства припускають, що цей об'єкт, який був раніше не помічений, врізався в перехідник на величезній швидкості, створивши таким чином ще більше космічного сміття.

За словами вчених, це ще раз підкреслює важливість місії ClearSpace-1, адже більші уламки сміття на орбіті можуть розвалюватися на частини, і в такий спосіб створюється велика загроза для працюючих супутників, а також для Міжнародної космічної станції.

2026 року Європейське космічне агентство планує відправити на орбіту в рамках випробувального польоту новий космічний апарат ClearSpace-1 Фото: ESA

Наразі відомо, що космічний апарат ClearSpace-1 у формі павука повинен буде схопити перехідник ракети Vega і спустити його в атмосферу Землі, де він і згорить. До речі, відправить у космос цей апарат ракета-носій Vega-C.

За словами вчених, цей інцидент створює ще більшу невизначеність для і без того складної місії. Перехідник, діаметром 2 метри, розташований на висоті 660 км, де за космічним сміттям досить складно стежити.

Поки що, як показали спостереження, шматок ракети втратив лише невелику частину маси і не змінив своєї орбіти, а тому не повинен загрожувати Міжнародній космічній станції (МКС), яка обертається на 200 км нижче. Також вважається, що нові уламки також не повинні завдати шкоди супутникам, що працюють, і МКС.

За майже 70 років освоєння космосу люди залишили на орбіті величезну кількість космічного сміття. Вважається, що уламків розміром понад 10 см там літає приблизно 36,5 тисяч. Якщо ж говорити про уламки розміром понад 1 мм, то їх налічується приблизно 330 млн.

Фокус уже писав про те, що на орбіті Землі випробували роботу новітнього космічного сміттяра. Нова технологія зможе відстежити траєкторію найменших шматочків сміття в космосі.

Також Фокус писав про те, що вчені вважають, що застосування протисупутникової зброї призведе до того, що навколоземний простір стане непридатним для розміщення не тільки супутників, а й космічних станцій.