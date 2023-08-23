500 олімпійських басейнів. Японія почне зливати радіоактивну воду з Фукусіми цього тижня

Сусідні країни не в захваті від цього рішення, проте рішення ухвалено і вже цього тижня план буде приведено в дію.

Попри серйозну протидію з боку сусідніх країн, Японія планує розпочати скидання забрудненої води, що утворилася внаслідок катастрофи на атомній електростанції Фукусіма в 2011 році, в Тихий океан уже цього тижня, пише Futurism.

Дослідники зазначають, що на місці аварії накопичилося достатньо води, щоб заповнити 500 олімпійських басейнів. Це спонукало місцеву владу розробити методи безпечної утилізації. У результаті було розроблено 30-річний план, під час якого радіоактивна вода буде піддаватися повільній фільтрації та розведенню, а потім її буде доставлено в океан.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Дослідники та уряд Японії сподіваються, що це дасть змогу звести до мінімуму шкідливі речовини та їхній вплив на навколишнє середовище. Утім, далеко не всі сусідні країни, і навіть жителі Японії, в захваті від цього плану. Наприклад, місцеві рибалки стверджують, що радіація, яка виникає, може завдати шкоди екосистемам океану, попри те, що експерти наполягають, що цей план безпечний. Прилеглі країни також не в захваті, наприклад, Китай відреагував гнівом на заяву про старт утилізації води.

За словами офіційного представника міністерства закордонних справ Китаю Вана Веньбіня, океан тисячі років підтримує людство, і зовсім не є каналізацією для наших відходів. Саме тому Китай вважає, що не варто забруднювати води ядерними відходами — нібито це вплине на довгострокове здоров'я екосистем. Крім того, Південна Корея вже заборонила імпорт морепродуктів, виловлених поблизу вод, що оточують АЕС Фукусіма.

Зазначимо, що минулого тижня Міжнародне агентство з атомної енергії, що спостерігає за ядерною безпекою ООН, схвалило ці плани. Експерти дійшли висновку, що повільне скидання води в океан спричинить "незначний радіологічний вплив на людей і навколишнє середовище".

Водночас дослідники зазначають, що ця процедура не зовсім безпечна. Вчені зазначають, що сліди радіоактивних ізотопів, зокрема тритію і вуглецю-14, все ще можуть бути присутніми у воду, оскільки їх надзвичайно складно видалити. Водночас інші станції, як стверджують дослідники, вже випускають стічні води з вищим вмістом тритію.

За словами професора наук про навколишнє середовище в Університеті Портсмута Джима Сміта, поки скидання води з Фукусіми здійснюється за планом, дози радіації будуть малими. Фактично вони в тисячу разів менші, ніж дози, які кожна людина на Землі отримує від природної радіації щорічно.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, чи можна їсти їжу, вирощену біля Фукусіми.