Брудніше за унітаз. Учені показали, хто живе на спонжах і пензлях для макіяжу (відео)

Дослідники попереджають, що ці інструменти необхідно регулярно мити, інакше ви просто розмазуєте по обличчю бактерії, бруд і змертвілу шкіру.

Більшість жінок щодня використовують спонжі та пензлі для нанесення макіяжу, однак, як показує статистика, далеко не всі миють їх так часто, як це необхідно. Експерти опублікували відео, на якому видно, яка кількість бактерій і бруду залишається на наших інструментах для макіяжу, пише Daily Mail.

Попри те, що може виникнути спокуса не чистити пензлі та губки регулярно, експерти попереджають — це неправильне рішення. Річ у тім, що з часом на наших спонжах і пензлях для макіяжу накопичується величезна кількість бактерій, бруду і змертвілої шкіри, які потім ми просто розмазуємо по обличчю.

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Американські експерти опублікували відео, яке показує, яка кількість бактерій і бруду накопичується на наших інструментах для макіяжу. Дослідники попереджають, що пензлі та спонжі без належного догляду перетворюються на розсадник бактерій і грибків, а люди, які їх використовують, наражаються на ризик розвитку безлічі захворювань, включно з кон'юнктивітом, стригучим лишаєм і прищами.

Вчені попереджають, що інфекція виникає, коли бактерії проникають у пори шкіри. При цьому дослідники наполягають, що багато немитих належним чином пензлів для макіяжу насправді "брудніші, ніж сидіння унітазів". Причому найгіршими розсадниками хвороб є тіні для повік, рум'яна і блиск для губ.

Дослідники зазначають, що пензлі для макіяжу та спонжі слід мити кожні 7-9 днів, це дасть змогу уникнути скупчення бруду. Водночас дослідження показує, що 22% американців ніколи не чистять свої інструменти для макіяжу, а 39% роблять це рідше, ніж раз на місяць.

Щоб змінити цю сумну статистику, американський бренд засобів для макіяжу розмістив у соціальних мережах відео, що показує, яка кількість бактерій знаходиться на неочищених інструментах. На ньому видно, як використану і на вигляд чисту губку протирають у чашці Петрі, а потім прибирають для інкубації.

Дослідники, як і користувачі мережі, виявилися шоковані, коли поглянули на зразок через деякий час. Результати показують вибух жовтих і білих крапок — бактеріальних колоній. Зрештою вчені дійшли висновку, що наші інструменти для макіяжу насправді можуть бути бруднішими за сидіння унітаза.

Зазначимо, що відео стало вірусним і облетіло соціальні мережі — загалом його подивилися близько двох мільйонів осіб. Торішнє дослідження показало, що пензлі для макіяжу насправді можуть містити більше бактерій, ніж обідок унітаза.

Під час дослідження вчені перевірили 12 пензлів і сидіння унітаза і виявили, що 11 із 12, тобто 92%, пензлів були бруднішими за унітаз. Вчені зазначили, "найгіршими порушниками" виявилися тіні для повік, рум'яна і блиск для губ. Наприклад, результати дослідження свідчать про те, що пензлик для тіней майже повністю був вкритий нечіткою синьою та зеленою пліснявою, а пензлик для тонального крему залишав слід із великих крапель криваво-червоних бактерій.

Учені також зазначають, що навіть після першого використання пензля для макіяжу на ньому вже формуються колонії бактерій. При цьому за щоденного використання пензлі автоматично починають збирати бруд, жир і змертвілі клітини шкіри. А тому слугують живильним середовищем для бактерій.

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