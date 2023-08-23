Дивна навіть для океану. Неймовірна риба, що змінює колір, може "бачити" шкірою (фото)

Дослідники зазначають, що представники цього унікального виду здатні не просто змінювати колір своєї шкіри, а й бачити це.

Океан покриває більшу частину поверхні Землі й приховує безліч дивних і вельми загадкових видів. Наприклад, ці унікальні риби-кабани (Lachnolaimus maximus), також відомі як губани, мають химерну форму візуалізації, пише Science Alert.

Нове дослідження, проведене вченими з Університету Північної Кароліни, виявило, що ця химерна форма візуалізації являє собою те, як рифові риби визначають свої власні кольори.

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За словами співавтора дослідження, біолога Лорі Швейкерт, схоже, що представники цього виду спостерігають за зміною власного кольору. Для людей вибір кольору — скоріше питання моди, проте для цих риб, які живуть під постійною загрозою нападу хижаків, отримання необхідного відтінку, відповідного до тла навколишнього середовища, є питанням життя і смерті.

Відомо, що ці риби перетворюються із самки на самця у віці трьох років, тоді кожна з них збирає довкола себе гарем молодих самок, щоб спаровувати та захищати їх. Дослідники зазначають, що вміння рибки змінювати колір насправді є вельми корисним, адже вона може приваблювати партнерів і погрожувати суперникам за допомогою цієї навички.

Учені з'ясували, що для цього риби-кабани використовують клітини, заповнені пігментами, які називаються хроматоформами. По суті, як і інші тварини, що використовують динамічний колір шкіри — від восьминогів до хамелеонів. За словами Швейкерт, пігменти всередині клітин збираються близько один до одного, що дозволяє просвічувати білу плоть внизу. У міру поширення комбінацій червоних, жовтих або чорних пігментів клітини поверхневого рівня трансформуються у відтінок.

Більш раннє дослідження також показало, що світлочутливі молекули, звані опсинами, можуть впливати на колір хроматофора. У новому дослідженні Швейкерт з колегами досліджували зразки шкіри риб-кабанів за допомогою техніки мічення білків і візуалізації за допомогою трансмісійного електронного мікроскопа.

Три різні колірні режими риби-кабана Фото: Nature Communications

Зрештою їм вдалося відстежити молекули опсину до клітин, які знаходяться безпосередньо під хроматофорами риб. Учені зазначають, що саме ці клітини найбільш чутливі до коротких синіх хвиль і можуть проходити крізь хроматофори. Ба більше, рівень освітленості здатен змінювати кількість вивільнюваного опсину.

За словами Швейкерт, опсини, мабуть, регулюють рівень пігментів у хроматофорах по черзі. Простими словами, кожна клітина регулює іншу у відповідь на сигнали навколишнього середовища. Утім, дослідники зазначають, що їм усе ще не зрозуміло, як саме осики впливають на хроматофори. Це належить дізнатися в майбутніх дослідженнях.

За словами співавтора дослідження, морського біолога з Університету Дьюка Сенке Джонсен, простими словами, тварини буквально здатні фотографувати власну шкіру зсередини. У якомусь сенсі вони здатні розпізнати, який вигляд має їхня шкіра, оскільки нездатні просто нахилитися і подивитися.

Автори дослідження вважають, що наявність незалежного шкірного зору менш енерговитратна, ніж використання очей. Фактично він діє як механізм виявлення світла, а не формує реальні складні візуальні ефекти мозку, які потім необхідно ще оцінювати.

Раніше Фокус писав про те, що вчені знайшли найглибоководнішу рибу у світі: який вона має вигляд.