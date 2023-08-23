Сомбреро допомогло. Астроном із Іспанії виявив нову активну галактику: в чому її особливість (фото)

Виявити нову галактику вдалося за допомогою вже відомої спіральної галактики.

Згідно зі статтею, розміщеною на сервері препринтів arXiv, іспанський астроном Еліо Кірога Родрігес виявив нову галактику з активним ядром. Це вдалося зробити завдяки аналізу зображень іншої галактики, зроблених космічним телескопом "Габбл", пише Phys.

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Активними галактиками називають галактики з активним ядром. Це означає, що центральний регіон такого об'єкта набагато яскравіший, ніж решта галактики, і це зумовлено діяльністю надмасивної чорної діри. Саме завдяки тому, що вона швидко забирає навколишню речовину і в космос відлітає величезна кількість сильного випромінювання. Активні галактики поділяють на квазари, лацертиди, сейфертівські галактики та радіогалактики. Також астрономи на основі характеристик випромінювання поділяють активні галактики на три різні типи.

Еліо Кірога Родрігес аналізував зображення відомої спіральної галактики без перемички під назвою NGC 4594, хоча найчастіше її називають галактика Сомбреро через характерний зовнішній вигляд. Ця галактика розташована на відстані приблизно 31 млн світлових років від Землі, і її загальна маса у 800 млрд разів більша за масу Сонця. Галктика Сомбреро вважається однією з наймасивніших галактик у скупченні Діви (велике скупчення галактик, яке розташоване найближче до Місцевої групи, куди входить Чумацький Шлях).

Галактика Сомбреро Фото: Wikipedia

Учений сфокусував свою увагу на вивченні об'єкта, який він побачив у гало NGC 4594. Раніше вважалося, що це може бути кульове зоряне скупчення, але виявилося, що це спіральна галактика з перемичкою, яка має активне ядро. Передбачається, що це сейфертівська галактика (разом із квазарами це найпоширеніший тип активних галактик). Нова активна галактика отримала офіційну назву PSO J190.0326-11.6132, хоча іспанський астроном пропонує назвати її Ірис.

Зображення нової активної галактики PSO J190.0326-11.6132 Фото: phys.org

Як показало дослідження, ця галактика має головний рукав, а також два додаткові рукави, наповнені великою кількістю молодих зірок. За словами астронома, PSO J190.0326-11.6132 може мати діаметр приблизно 1000 світлових років і бути супутником галактики Сомбреро. Тобто вона розташована не дуже далеко від давно відомої галактики.

Із іншого боку, за словами автора відкриття, нова активна галактика може не мати гравітаційних зв'язків із NGC 4594, тож у такому разі її розмір може становити 71 тисячу світлових років, і розташована вона на відстані 65 млн світлових років від нас.

M 77 — одна з найближчих до нас сейфертівських галактик Фото: Wikipedia

Учений продовжить спостереження за цією галактикою, щоб з'ясувати її точніші характеристики та властивості.

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