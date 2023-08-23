Найкращий друг, але не чоловіків. Учені з'ясували, що собаки краще слухають жінок: подробиці

Аналіз активності мозку собак показав, що вона підвищується, коли з тваринами говорять саме жінки.

Собак часто називають найкращими друзями людини, але згідно з результатами дослідження вчених з Будапештського університету, Угорщина, тепер цих домашніх тварин потрібно називати найкращими друзями жінок, пише Daily Mail.

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У рамках нового дослідження вчені використовували функціональну магнітно-резонансну томографію (фМРТ) для вимірювання мозкової активності в домашніх собак. Коли відбувалося сканування мозку домашніх тварин, останні слухали запис мовлення чоловіків і жінок, коли ті зверталися до собак, немовлят і дорослих людей.

Виявилося, собачий мозок краще реагує на людську мову, коли звертаються до немовлят і собак, але гірше реагує на слова, сказані дорослими людьми один одному. Але найкраще в цьому випадку мозок собак реагував, коли говорили жінки, а не чоловіки. Учені дійшли висновку, що собаки краще реагують на більш високі голоси. Тобто, виходить, що собаки краще слухають жінок, а не чоловіків.

Учені вважають, що цей результат також можна пояснити тим, що жінки частіше розмовляють із собаками з перебільшеною просодією, ніж чоловіки. Коли люди розмовляють із немовлятами та собаками, вони схильні говорити перебільшеним тоном, щоб привернути увагу.

Аналіз активності мозку собак показав, що вона підвищується, коли з тваринами говорять саме жінки Фото: Daily Mail

Якщо попередні дослідження вже показували, що немовлята справді добре сприймають таку тональність мови, то щодо собак це було виявлено вперше. Учені досі взагалі не знали, наскільки чутливий собачий мозок до людської мови.

Дослідники вважають, що нове відкриття допоможе зрозуміти, як висока тональність голосу сприяє ефективнішій обробці інформації, отриманої від людини, мозком собаки.

Автори вважають свої результати дуже цікавими, адже на відміну від немовлят, не можна пояснити особливу чутливість мозку собак до слів жінок, наприклад, внутрішньоутробним впливом на них жіночого голосу.

За словами вчених, ще одним цікавим фактом є те, що собаки у спілкуванні між собою зазвичай не використовують тональність, яку використовують жінки для спілкування з цими тваринами.

Як відомо, у собак набагато кращий нюх, ніж у людей. Виявляється, для того, щоб скласти повну картину навколишнього світу, цим домашнім тваринам потрібно обов'язково все нюхати. Які ще особливості, пов'язані з нюхом, мають собаки, Фокус уже писав.

Також Фокус писав про те, що вчені розповіли про трюк, який використовують кішки, щоб зневажати нас і отримувати те, чого вони хочуть.