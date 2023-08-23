Блюдо з Кансакбе: гостроцікава знахідка мексиканських археологів зображує вірування мая

Національний інститут антропології та історії (INAH) повідомив про археологічні відкриття: під час розкопок знайшли важливий артефакт часів мая. В одному з поховань дослідники виявили блюдо з зображенням духа-ягуара, що називався "вахіїс".

Функціонуючи як допоміжні надприродні сутності, пов'язані з елітою мая, ці духи-захисники відіграють незвичайну роль у системі вірувань древніх людей. Про їхню присутність свідчать написи періоду класичних мая, де вони позначаються як "wahyaw", що означає різні ролі, такі як "шаман" чи "чаклун", пише HeritageDaily.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Знахідка зроблена під час будівництва ділянки 2 "Потягу Мая", де попередні розкопки в 1990-х роках виявили залишки двох будівель палацового типу в археологічній зоні Кансакбе.

Сутність вахіїс зображується як така, що перебуває в серці протягом світлого часу доби. Однак, коли настає ніч і їхній власник поринає в сон, дух набуває здатності мандрувати світами за власним бажанням. Ця нічна проєкція поширюється на різноманітні явища, охоплюючи тварин, комети, вітер, блискавки та інші елементи надприродного.

З лінгвістичного погляду, термін "way" слугує основою для слова "сон" мовою мая. Цей етимологічний зв'язок поширює своє значення на сферу сновидінь, чаклунства, трансформації та концепцію духів-компаньйонів. Нещодавні дослідження, проведені Крістофом Гельмке та Єспером Нільсеном, свідчать, що ці сутності wahyi уособлюють захворювання, що походять з потойбічного світу.

Важливим джерелом, що підтверджує зв'язок між вахіїс та персоніфікованими хворобами, є "El Ritual de los Bacabes", юкатекський колоніальний манускрипт кінця 18-го століття. Цей текст, який потенційно може бути відтворенням більш раннього кодексу, складається з 68 сегментів, що включають заклинання та лікарські формули, спрямовані на лікування хвороб.

Цікаво, що хвороби, описані в цих уривках, набувають форм, подібних до окремих істот або людей, кожна з яких володіє індивідуальною свідомістю. Ці істоти стають піддатливими до вказівок цілителя, який намагається вигнати ці недуги з тіла хворої людини. Назви, які приписують цим недугам, дають уявлення про їхній вигляд, якого вони, за повір'ям, набувають — подобу мавп, оленів, ягуарів, птахів, комах чи змій.

На блюді Кансакбе, зображено сидячого ягуара або людину, в шкурі ягуара. Цю центральну фігуру оточують рамки, які нагадують черепашачий панцир. Варто зазначити, що аналогічні зображення часто зустрічаються на керамічних виробах пізньокласичного періоду (600-900 рр. н. е.), що вписує тарілку в ширший мистецький та часовий контекст.

Раніше Фокус писав про найдавніший герб міста, який виявили у Володимирі українські студенти.