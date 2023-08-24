Загроза повного зникнення. Названо вид, який може бути стертий з лиця Землі через потепління

Вельми логічними жертвами могли б здатися білі ведмеді, які страждають від нестачі морського льоду, проте під загрозою зникнення опинилися мешканці Африки.

Десятиліттями вчені попереджали, що планета неминуче зіткнеться з наслідками діяльності людини, і схоже цей день настав. Липень 2023 року вже став найспекотнішим за всю історію людства, проте дослідники попереджають, що це лише початок кліматичної кризи, з якою нам доведеться зіткнутися, пише IFLScience.

У новому дослідженні вчені з Лондонського зоологічного товариства (ZSL) зосередилися на вивченні того, як кліматичні зміни, зокрема підвищення глобальної температури, вплинуть на життя певних видів. Зазвичай наслідки спеки асоціюються з такими видами, як білі ведмеді, що залежать від морського льоду і страждають від його втрати. Однак результати дослідження видаються вельми непередбачуваними — перед загрозою зникнення опинилася популяція африканських диких собак, що мешкають у Кенії.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Автори дослідження вважають, що підвищення глобальної температури на 3°C призведе до колапсу популяції диких собак — фактично представники цього виду можуть повністю зникнути вже до кінця століття. Під час дослідження вчені спостерігали за популяцією африканських диких собак у Кенії протягом 16 років.

Далі вони використовували інформацію про виживання і розмноження, а потім об'єднали її в одну популяційну модель, яка дає змогу передбачити, що може трапитися з популяцією, якщо глобальна температура Землі й надалі підвищуватиметься.

Автори дослідження виявили, що переломним моментом для цієї популяції стане підвищення глобальної температури на 3°C. Зазначимо, що інші дослідження показують, що подібний сценарій цілком реальний і може статися вже до 2100 року. У результаті це ставить популяцію диких африканських собак під загрозу повного зникнення вже до 2070 року.

За словами співавтора дослідження, доктора Даніелли Рабайотті, колапс популяції, мабуть, буде надзвичайно швидким. Передбачається, що спочатку чисельність зграї здаватиметься відносно стабільною, проте потепління всього на 1°C вже до 2070 року призведе до скорочення чисельності дорослих особин у популяції на 40%. Якщо планета досягне середнього глобального потепління в 3°C, цей вид просто опиниться під загрозою повного зникнення.

Дослідники зазначають, що підвищення температури обмежує можливості полювання диких африканських собак, а також підвищує ризик зараження хворобами. Крім того, через спеку, кількість цуценят, які зможуть дожити до дорослого життя, буде недостатньо, щоб заповнити втрати популяції.

Зазначимо, що в дослідженні вчені розглядали популяцію в Кенії, однак звіти припускають, що підвищення температури аналогічним чином позначиться на популяціях у Ботсвані та Зімбабве. Рабайотті також додала, що африканські дикі собаки є лише одним із видів, які ми можемо втратити, якщо не зможемо зупинити глобальне потепління планети.

Раніше Фокус писав про те, що фотосинтез у тропічних лісах може припинитися: що стало причиною.