Населені аномалії. Учені з'ясували, як знайти навіть найдивніше життя у Всесвіті

Учені вважають, що нові технології машинного навчання зможуть виявити невідомі біосигнатури в спектральному аналізі далеких планет.

Уже зараз у космосі працюють телескопи, здатні виявити екзопланети, придатні для життя. У найближчому майбутньому в космос відправлять ще кілька обсерваторій з тією ж метою. Ці обсерваторії матимуть нові технології, які дадуть змогу проводити поліпшений спектральний аналіз далеких планет. Автори нового дослідження, опублікованого на сервері препринтів arXiv, вважають, що в майбутніх дослідженнях потрібно використовувати нові технології машинного навчання. З їхньою допомогою можна буде знайти аномалії в спектрах, і в такий спосіб буде виявлено незвичайні хімічні ознаки та невідомі біосигнатури. Останні є ознакою існування позаземного життя на інших планетах, пише Universe Today.

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За словами вчених, досі точно не зрозуміло, наскільки різноманітним може бути життя у Всесвіті, а тому потрібно акцентувати свою увагу на різних, аномальних біосигнатурах.

На сьогодні астрономи підтвердили існування 5496 екзопланет у 4096 зоряних системах, і ще 9820 екзопланет очікують на те, щоб їм присвоїли статус планети. Нові прилади на космічних телескопах уже дають змогу проводити аналіз атмосфер цих планет, щоб дізнатися, чи є вони населеними.

За словами вчених, зараз астрономи шукають ознаки позаземного життя, використовуючи той факт, яким воно є на Землі. Тому вони шукають відповідні біосигнатури, тобто ознаки діяльності живих організмів, на інших планетах. Такими біосигнатурами, наприклад, є газоподібний азот, газоподібний кисень, вуглекислий газ, метан, аміак і вода. Але позаземне життя може бути зовсім іншим, а тому потрібно використовувати технології машинного навчання, запрограмовані на пошуки аномалій у спектральному аналізі.

Фото: NASA

Науковці вважають, що за допомогою машинного навчання процес опрацювання даних пришвидшиться, а до того ж навіть за відсутності однієї чи кількох відомих біосигнатур, ШІ все ж зможе віднести цю планету до потенційно населених. Таким чином вчені зможуть продовжити свої пошуки позаземного життя під час подальших досліджень.

Автори дослідження вказують на те, що часто теоретичні моделі не збігаються з даними спостережень, тому нові методи пошуку позаземного життя можуть призвести до дуже цікавих відкриттів.

"Пошук ознак життя у Всесвіті схожий на пошук голки в копиці сіна, але якщо навіть не знаєш, який вигляд має ця голка, то все стає набагато складнішим", — кажуть автори дослідження.

Позаземне життя може бути дуже екзотичним тому, що воно може виникнути з найрізноманітніших хімічних речовин і в найрізноманітніших умовах на інших планетах, резюмують учені.

Учені досі сперечаються про те, чи може існувати, нехай і аномальне, але життя на Венері. Поки що тільки деякі астрономи продовжують наполягати, що воно там може бути. Але автори нового дослідження зацікавилися не цим питанням, а тим, що надра Венери досі приховують від нас занадто багато секретів. Щоб їх розкрити вони запропонували відправити на планету особливі космічні апарати, як уже писав Фокус.