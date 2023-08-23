Зазирнути в надра Венери: вчені пропонують новий спосіб дізнатися, що там відбувається

Досі внутрішній устрій Венери залишається загадкою для вчених. Нові сейсмометри можуть вирішити цю проблему.

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Внутрішній устрій планети є ключем до розгадки таємниць її геологічних і кліматичних змін. Але, що приховують надра Венери досі залишається загадкою. Але Сіддхарт Крішнамурті з Лабораторії реактивного руху NASA і Деніел Боуман з Національних лабораторій Сандія, США, вважають, що у них є рішення цієї проблеми. Потрібно використовувати сейсмометри, які перебуватимуть не на поверхні Венери, а літатимуть, прикріплені до повітряних куль в її атмосфері, пише Universe Today.

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Американські вчені вважають, що інфразвукові сейсмометри, які літають в атмосфері Венери, зможуть відстежити хвилі інфразвукового тиску, що їх створює сейсмічна активність планети, і вони передаються через атмосферу. Учені вважають, що такі сейсмометри можна прикріпити до повітряних куль високо в щільній атмосфері Венери.

Американські вчені вважають, що інфразвукові сейсмометри, які літають в атмосфері Венери, зможуть відстежити хвилі інфразвукового тиску, що їх створює сейсмічна активність планети, і вони передаються через атмосферу Фото: NASA

Виникає питання: як сигнал потрапить із надр планети до датчиків високо над поверхнею? Венеротруси (тобто землетруси на Венері) провокують появу дуже сильних звуків, які потім передаються через атмосферу на низьких частотах. Чутливі мікрофони можуть прийняти ці сигнали.

Такий експеримент уже проводили на Землі, де інфразвуковий мікрофон зміг вловити сигнали двох землетрусів магнітудою 7,3 і 7,5 балів, незважаючи на те, що він перебував за кілька десятків кілометрів від епіцентру землетрусів у стратосфері. Вчені вважають, що подібна технологія, з використанням матеріалів стійких до дуже несприятливого середовища на Венері, може працювати і на цій планеті.

Такий експеримент уже проводили на Землі, де інфразвуковий мікрофон зміг вловити сигнали двох землетрусів Фото: Universe Today

Але є ще деякі проблеми:

по-перше, люди поки що успішно не запустили жодної місії з повітряною кулею на Венеру;

по-друге, якщо говорити про експеримент на Землі, то вчені знали, що стався землетрус, коли вони отримали сигнал. Але на Венері немає інших приладів, які б реєстрували венеротруси. Тому вченим доведеться розбиратися тим, був це венеротрус чи щось інше;

по-третє, на Землі землетруси магнітудою вище за 7 балів вважаються сильними, і поки що неясно, чи зможуть сейсмометри реєструвати землетруси меншої сили навіть тут, не кажучи вже про Венеру.

Також Фокус писав про те, що вчені стали свідками того, як величезна чорна діра "з'їла" найбільшу зірку і виплюнула її "кишки" в космос. Астрономи стали свідками ще одного масштабного поглинання величезною чорною дірою масивної гігантської зірки.

Нагадуємо, що астрономи з'ясували, чому на Нептуні зникли хмари. З'ясувалося, то без активності Сонця не обійшлося, як уже писав Фокус.