Страшний обід. Величезна чорна діра "з'їла" найбільшу зірку і виплюнула її "кишки" в космос (відео)

Астрономи стали свідками ще одного масштабного поглинання величезною чорною дірою масивної гігантської зірки.

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Вчені, які опублікували результати нового дослідження в The Astrophysical Journal Letters, стверджують, що вони виявили перший доказ поглинання надмасивною чорною дірою наймасивнішої з коли-небудь побачених у такій події зірок. За словами вчених, чорна діра буквально викинула нутрощі своєї жертви в космос, пише Space.

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На відстані 280 млн світлових років від нас сталася в принципі звичайна для чорних дір подія — космічний чорний монстр "з'їв" величезну зірку і викинув її рештки в навколишній космос.

Подібне поглинання космічним "хижаком" своєї "жертви" називається подією приливного руйнування. Якщо зірка підходить надто близько до чорної діри, то гравітація останньої притягує до себе зірку і розриває її на частини, при цьому виникає яскравий спалах випромінювання, видимий в оптичному, інфрачервоному та рентгенівському діапазоні.

І сам спалах, і процес поглинання зірки чорною дірою отримують свої назви, у цьому випадку — ASASSN-14li.

На відстані 280 млн світлових років від нас сталася в принципі звичайна для чорних дір подія — космічний чорний монстр "з'їв" величезну зірку і викинув її рештки в навколишній космос Фото: NASA

Кілька місяців тому, як уже писав Фокус, вчені припустили, що стали свідками поглинання величезною чорною дірою наймасивнішої зірки з усіх відомих, що беруть участь у такому процесі. Ця подія отримала назву "Страшна Барбі", і попередні дані показали, що зірка, розірвана чорною дірою, була 14 разів більшою за Сонце за масою. Але досі немає чітких підтверджень того, що вона дійсно була такою величезною.

Автори нового дослідження стверджують, що в них є доказ того, що зірка, яка брала участь у події ASASSN-14li, була приблизно в 3 рази більшою за Сонце за масою. Тож це наймасивніша з усіх відомих зірок, яку проковтнула чорна діра. До речі, для порівняння, маса Сонця в 333 тисячі разів більша за масу Землі.

Вчені проаналізували залишки зірки, викинуті в космос, чорною дірою, щоб дізнатися про її склад і отримати найбільш повне уявлення про її масу до смерті.

Нові результати різко контрастують із попереднім дослідженням, яке показало, що зірка з події ASASSN-14li була лише в 0,6 разів більшою за Сонце за масою. Але найголовніше, раніше астрономи взагалі не пов'язували речовину, що оточує чорну діру, із загиблою зіркою. Але виявилося, то це якраз нутрощі масивної зірки.

Можливо, зірка з події "Страшна Барбі" ще отримає пальму першості в боротьбі за титул наймасивнішої зірки, поглинутої чорною дірою, яку побачили вчені. Але поки, що на першому місці залишається зірка з події ASASSN-14li.

Як уже писав Фокус, вчені розповіли, чому деякі майбутні зірки так і не змогли ними стати, а перетворилися на об'єкти, які нагадують планети газові гіганти, але ними не є.

Також Фокус писав про те, що астрономи розповіли, де в космосі знаходяться місця з найвищою температурою. Виявляється, вони пов'язані з чорними дірами і тут настільки спекотно, що навіть складно собі уявити.