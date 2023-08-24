Несподівана користь. Учені розповіли, чому слід вітатися з водієм автобуса

Дослідники виявили, що ці невеликі взаємодії насправді впливають на рівень щастя протягом дня.

Більшість із нас щодня користуються громадським транспортом, чи то автобуси, чи то маршрутки. У новому дослідженні вчені зосередилися на розумінні того, як взаємодії з водієм впливають на наше і його самопочуття, пише Daily Mail.

Вчені провели опитування і з'ясували, що лише 23% впізнають свого водія автобуса під час посадки, а менш ніж один із 10 здатні впізнати його під час виходу. Під час дослідження вчені з Університету Сассексу спільно Transport for London (TFL) опитали десятки водіїв лондонських автобусів і виявили, що пасажири, які привітають їх словами "доброго ранку" та "спасибі", позитивно впливають на їхнє щастя і задоволеність роботою.

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Тепер учені вважають, що просте привітання пасажира насправді може зробити водія трохи щасливішим. Ба більше, результати опитування показують, що подібні звернення змушують водіїв почуватися "шанованими, видимими й цінними".

Дослідники також з'ясували, що встановлення простих знаків, які спонукають людей вітати водія автобуса, призводить до збільшення таких проявів на 7%. Наприклад, на одній із табличок красувався напис "Хто може сказати "привіт" першим", а на іншій було написано "спасибі" або "привіт" може поліпшити мій день".

Зазначимо, що знаки були встановлені на дверях кабіни водія, а також на дверях у більш ніж 150 автобусах по всьому Гаммерсміту. Унаслідок чого майже 30% пасажирів вітали водіїв порівняно з 23% в автобусах без табличок.

За словами водія автобуса з 14-річним стажем, це може здатися дрібницею, однак насправді це може змінити настрій водія. Вон також зазначив, що привітання насправді звучить, як "спасибі водій, я бачу тебе".

За словами старшого викладача психології доброти в Університеті Сассексу, доктора Джиліан Сендстром, ці результати дійсно вражають. Адже дедалі більше досліджень показує, що подібні крихітні взаємодії сприймаються краще і значущіше, ніж більшість інших методів. Дослідники також вважають, що насправді люди хочуть простягнути руку допомоги або зв'язатися з іншими, але часом відчувають, що не можуть або не повинні зробити цього. Однак проста наклейка на двері насправді може змінити цей підхід.

За словами дослідників, ці прості взаємодії насправді справляють значний вплив на людей. Вчені також вважають, що це доводить необхідність відірватися від телефону, навіть ненадовго, доброзичливо посміхнутися або привітати іншу людину. Такі прості дії насправді можуть вплинути на психічне здоров'я і настрій людей, які нас оточують.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли про простий спосіб зробити себе щасливішим.