У Тихому океані знайдено притулок косаток льодовикового періоду: оселилися тут ще 20 000 років тому

Науковці виявили вже другу оазу ссавців в океані, перша розташована всього за 2 500 кілометрів від знайденої нещодавно.

Північна частина Тихого океану поблизу Японії та Росії є домівкою для кількох різних груп косаток. Цікавим видається те, що ці групи, однак, попри близькість проживання, ніколи не взаємодіють одна з одною, полюють на різну здобич, розмовляють на різних діалектах і уникають спарювання одна з одною, пише Sci Tech Daily.

Експерт з китів Ольга Філатова з Університету Південної Данії присвятила своє нове дослідження розгадці загадок колонізації косаток у північній частині Тихого океану. Результати спостережень показують, що група ссавців, які мешкають біля протоки Немуро на півночі Японії, насправді є нащадками косаток, які оселилися тут ще за часів останнього льодовикового періоду близько 20 000 років тому. Вчені зазначають, що в далекому минулому це місце було обрано китами як притулок, і відтоді тут живуть їхні нащадки.

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Вчені зазначають, що косатки є вельми консервативними й прив'язаними до традицій істотами, вони не люблять переміщатися і рідко змінюють свої звички, особливо якщо для цього немає вагомої причини.

Філатова зазначає, що це вдруге, коли їй вдалося виявити стародавній притулок китів часів льодовикового періоду. Цікаво, що перший розташований недалеко від Алеутських островів, приблизно за 2 500 кілометрів від нині виявленого. Вчені вже виявили, що місцеві мешканці настільки ж консервативні та дотримаються традицій, як і їхні японські родичі. Крім того, вони також є нащадками древніх косаток, які ховалися в цих водах під час льодовикового періоду.

Науковці зазначають, що після льодовикового періоду, коли лід почав відступати, а косатки та інші кити змогли перебратися в інші місця, дехто не погодився залишати притулок і залишився жити в цьому місці. По суті вони залишилися в тих місцях, де їхні предки живуть і донині. Зазначимо, що результати дослідження ґрунтуються на генетичному аналізі та аналізі звуків, які видають тварини.

Дослідники зазначають, що косатки генетично не запрограмовані видавати звуки, а тому життя в сім'ї або зграї впливає на їхній діалект — фактично кити вчаться видавати звуки від своїх матерів або інших членів групи. Таким чином кожна група володіє своїм власним унікальним діалектом.

Філатова зазначає, що вони використовували генетичний аналіз і об'єднали його з діалектами косаток, таким чином їм вдалося з'ясувати, як окремі спільноти пов'язані між собою. Вчені зазначають, що під час дослідження їм вдалося виявити дві групи льодовикового періоду, і це, ймовірно, дасть змогу зрозуміти, як косатки справлятимуться з поточною і майбутньою зміною клімату. Крім того, це дає змогу вченим зазирнути в минуле і зрозуміти, як косаткам вдалося вижити під час льодовикового періоду.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили, що матері-косатки жертвують життям заради синів.