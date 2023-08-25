Філософія з пазлів. Найдавніша збережена книга Європи таїть у собі секрети про Стародавню Грецію

У тихих залах Археологічного музею Салонік стародавній сувій розповідає про забуті філософії, божественні міфи та вічний пошук відповідей. Папірус з Дервені, загадкова реліквія епохи Філіппа ІІ, є нерозривним зв'язком Європи з минулим.

Папірус з Дервені, стародавній сувій, що походить з періоду правління Філіппа II Македонського, приблизно між 340 і 320 роками до н. е., є найдавнішим європейським рукописом, який можна розшифрувати. Його назва походить від місця знахідки, розташованого приблизно за 10 км на північ від Салонік. Нині манускрипт зберігається в Археологічному музеї, розташованому неподалік, пише GreekReporter.

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Розкопане у 1962 році серед залишків поховального вогнища, розміщеного в одній з місцевих гробниць, це місце вирізнялося значною кількістю безцінних артефактів, що складалися переважно з металевих виробів. Займаючись кропітким процесом, експерти ретельно розгортали та відокремлювали шари обгорілого папірусного сувою.

Згодом, шляхом складних робіт зі складання, їм вдалося возз'єднати численні фрагменти, в результаті чого вдалося відновити двадцять шість текстових рядків. На жаль, нижні частини назавжди втрачені у полум'ї вогнища.

Папірус Дервені, що виступає як філософський трактат, має форму алегоричної експозиції, в центрі якої — давня орфічна поема, що висвітлює походження божественних нащадків. Прихильники орфізму ототожнювали себе з легендарним бардом Орфеєм, вшановуючи божеств Персефону та Діоніса, які вирушили в підземні мандри, а згодом повернулися на поверхню.

Нині манускрипт зберігається в Археологічному музеї, розташованому неподалік Фото: Gts-tg , CC BY-SA 4.0/Wikipedia

Авторство папірусу залишається предметом наукових дискусій. Текстова композиція папірусу охоплює поєднання діалектів, переважно аттичної та іонічної грецької мови; спорадично з'являються також доричні форми. Примітно, що ідентичні терміни проявляються у різних діалектичних варіантах.

Папірус із Дервені став найвизначнішим грецьким артефактом, включеним до програми ЮНЕСКО "Пам'ять світу". Задумана для захисту від ерозії та нехтування архівною спадщиною людства, програма наголошує на значущості попередніх творів, одночасно підвищуючи їхню доступність.

Артефакт має колосальне значення не лише як джерело для вивчення грецької духовності та філософії, що лежать в основі західних філософських роздумів, але й для підтвердження раннього датування орфічних творів, які дають чітке уявлення про досократівських мислителів.

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