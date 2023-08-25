Займуть наше місце. Учені розповіли, хто правитиме світом, коли людство вимре

Дослідники міркували над тим, які тварини домінуватимуть на Землі, якщо в один момент усі люди на планеті помруть від вірусу.

Людство схильне визначати домінування з погляду використання інструментів, мови та культури, а також здібностей змінювати навколишнє середовище. Дослідники визнають, що це вельми антропоцентричний погляд, який оцінює те, у чому такі хороші люди, але повністю ігнорує те, що в нас насправді не виходить, пише Science Focus.

Водночас бактерії, наприклад, перевершують людство за чисельністю і масою. Вони вже колонізували більшу частину планети й, ймовірно, продовжать жити на Землі ще довгий час після того, як ми помремо. Протягом 99,9% історії життя на нашій планеті воно прекрасно обходилося без розуму людського типу, і якщо ми зникнемо, немає причин вважати, що хтось обов'язково повинен зайняти наше місце.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Наприклад, восьминоги та дельфіни вже надзвичайно розумні, проте життя під водою не потребує вогню чи електрики, тому будівництво машин та очищення металів для них неможливі, та, власне, й не потрібні. До того ж еволюція для життя на суші займе близько 100 мільйонів років.

Однак приматам на суші було б набагато простіше пристосуватися до нашого середовища проживання, яке ми покинемо. Бабуїни, які вже живуть у безпосередній близькості від людей у Південній Африці, є вельми соціальними та володіють інтелектом, схожим із шимпанзе.

Дослідники вважають, що після смерті людства вони зможуть захоплювати населені пункти, збирати їжу і домашню худобу, яка тепер залишиться без нагляду. У результаті це, ймовірно, призведе до раптового збільшення чисельності населення приматів.

Коли запаси провізії закінчаться, мавпи все ще зможуть використовувати наші будівлі як укриття, крім того, вони, ймовірно, почнуть використовувати деякі металеві інструменти та ножі, які залишаться після нас. Передбачається, що це може забезпечити їм деяку перевагу, щоб вони могли перемогти інших приматів і хижаків, з якими їм доведеться зіткнутися.

Однак складні людські машини, на жаль, заіржавіють задовго до того, як бабуїни зрозуміють, як їх можна використовувати й ремонтувати. Утім, через тисячі років доступність очищених металів і пластмас може дати їм поштовх до якогось власного технологічного процесу.

Раніше Фокус писав про те, що якщо людство зникне, чи з'явиться хтось замість нас: що кажуть учені.