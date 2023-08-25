Битва за Місяць почалася: чому космічні агентства намагаються приземлитися на Південному полюсі Місяця

Цей регіон є дуже важливим місцем на Місяці і вже почалася справжня космічна боротьба між країнами за право мати більше можливостей для реалізації своїх програм.

У світлі останніх подій складається враження, що космічні агентства різних країн хочуть потрапити саме в район Південного полюса Місяця. Індія успішно посадила тут свій апарат у межах місії "Чандраян-3". Росії цього не вдалося і її апарат "Луна-25" розбився. США планують висадити тут астронавтів у 2025 році. Китай найближчими роками планує посадити тут свій апарат, а потім також висадити астронавтів. У чому причина такої зацікавленості південним полярним регіоном Місяця? Про це пише Inverse.

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Можна виокремити дві основні причини такого інтересу до цієї ділянки місячної поверхні — економічну і політичну.

По-перше, у південному полярному регіоні, який усіяний кратерами, саме в останніх зберігається велика кількість водяного льоду. Якщо цей лід почати переробляти на Місяці, то в такий спосіб можна отримати воду, кисень і водень. Це дасть можливість створити необхідні умови для підтримання життєздатності постійної місячної бази. До того ж на Місяці можна буде створювати ракетне паливо. Так не доведеться доставляти такі цінні ресурси із Землі, що значно здешевить вартість польотів на Місяць.

По-друге, боротьба за освоєння району Південного полюса Місяця нагадує місячні перегони минулого століття, коли США і СРСР змагалися за те, хто першим висадиться на Місяць. Американці, як відомо, перемогли. Та країна, яка першою створить тут чинний аванпост матиме більше можливостей для реалізації своєї не лише місячної, а й марсіанської програми.

Можна виокремити дві основні причини такого інтересу до цієї ділянки місячної поверхні — економічну та політичну Фото: NASA

Річ у тім, що Місяць розглядається як своєрідний випробувальний полігон перед висадкою людини на Марс. Наприклад, NASA наприкінці цього десятиліття планує побудувати на орбіті навколо Місяця космічну станцію Gateway, яка слугуватиме перевалочним пунктом, як для польотів на Місяць, так і для майбутніх польотів на Марс. Поки що точно невідомо, коли американці планують побудувати свою базу на Місяці, але попередні плани вказували на початок 2030-х років.

Свої плани на Місяць і Марс також мають Індія, Китай, і досі навіть Росія, попри крах нещодавньої місячної місії. Вони також хочуть висадити своїх астронавтів на супутнику Землі саме в районі Південного полюса Місяця і створити тут свої бази. Для цих країн Місяць, як і для США, також є "трампліном" перед польотами на Марс.

До речі, Японія також хоче долучитися до місячних перегонів, а Європа братиме участь в освоєнні Місяця у співпраці зі США в межах великої місячної програми Artemis ("Артеміда"). Це ім'я було присвоєно проєкту тому що, згідно з давньогрецькою міфологією, ця богиня була сестрою Аполлона. Ну а ім'я цього бога, як відомо, носила попередня успішна американська місячна програма, яка завершилася 1972 року.

Місяць розглядається як своєрідний випробувальний полігон перед висадкою людини на Марс Фото: NASA

Наразі вже відомі плани основних учасників місячної гонки і з ними можна ознайомитися нижче.

2024 рік. Астронавти місячної місії NASA Artemis 2 здійснять обліт Місяця на космічному кораблі, але не висадяться на його поверхню. Того ж року китайський посадковий модуль "Чан'е-6" має здійснити посадку на зворотному боці Місяця. Він має зібрати тут зразки місцевого реголіту і доставити їх на Землю.

2025 рік. У межах місії Artemis 3 NASA планує здійснити висадження астронавтів на Місяць. Також під час цієї місії на орбіту навколо Місяця будуть доставлені перші два модулі космічної станції Gateway.

2026 рік. Китай планує приземлити свій посадковий апарат "Чан'е-7" в районі південного полюса Місяця.

2027 рік. Росія ще до аварії "Луны-25" планувала на цей рік запуск орбітального апарату "Луна-26", який мав дослідити полюси супутника Землі.

2026-2028 роки. Індія спільно з Японією планує приземлити в районі Південного полюса Місяця посадковий апарат "Чандраян-4".

2028 рік. Китай збирається посадити в південному полярному регіоні апарат "Чан'е-8" і випробувати технологію 3D-друку будівель із місячного реголіту. У межах місії Artemis 3 NASA хоче висадити на Місяці ще більше астронавтів, а також доставить на орбіту навколо Місяця ще один модуль станції Gateway. На цей же рік Росія планувала посадку в цьому ж районі Місяця свого посадкового модуля "Луна-27".

2029 рік. У межах місії Artemis 5 NASA збирається доставити на Місяць у район Південного полюса ще більше астронавтів, ніж у попередніх пілотованих місіях.

2029-2031 роки. У межах місії Artemis 6 NASA доставить четвертий модуль для станції Gateway і знову планує висадити астронавтів на Місяці. Китай планує здійснити посадку своїх астронавтів на Місяці.

Подальші плани космічних агентств ще занадто туманні. Але США на початку 2030-х років планує побудувати на Місяці постійну базу, а Китай разом із Росією планували до 2035 року побудувати щось подібне. Міжнародні перегони за місце на Місяці починають набирати обертів, й експерти вважають, що боротьба за Місяць може бути дуже напруженою.

Як уже писав Фокус, перший земний апарат уже вирушив вивчати поверхню Місяця в районі Південного полюса нашого супутника. Цей місяцехід належить Індії.