Забуті могили говорять. Виявлено останки солдатів Конфедерації і золоті монети 161-річної битви

Археологічні розкопки у Вірджинії виявили три могили, що містять значні знахідки: останки солдатів Конфедерації, відрубані кінцівки та різноманітні артефакти.

Останні відкриття, зроблені під час археологічних розкопок на місці битви у Вірджинії, що тривала 161 рік тому, стосуються розкопок могил. У межах цього місця знаходиться Пороховий склад — восьмикутна споруда, що слугувала сховищем для боєприпасів Конфедерації, пише Live Science.

У 2021 році експерти з Колоніальної фундації Вільямсбурга (CWF), установи, що займається вивченням живої історії, розпочали дослідження цього місця. Примітно, що Пороховий склад, спочатку заснований у 1714 році, а пізніше відремонтований у 1880-х роках, не мав жодних попередніх ознак поховань.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Ця священна земля також була свідком жахливої битви при Вільямсбургзі 5 травня 1862 року, марної спроби армії Союзу захопити Річмонд, тодішню столицю Конфедерації. Історичні записи Американського фонду поля битви свідчать, що внаслідок конфлікту загинуло і поранено близько 3800 осіб.

Детальніші розкопки дозволили виявити три окремі поховання. Одне з них містило рештки ампутованих ніг, в іншому — трьох солдатів Конфедерації, похованих пліч-о-пліч. Третя могила містила індивідуальне поховання. Прикметно, що поховані тіла розмістили акуратно, їхні руки поклали на животи.

Ретельне збереження скелетних решток уможливило проведення всебічних досліджень. Дослідник Джек Гері наголосив на важливості цього, сказавши: "Виняткова збереженість скелетів полегшила всебічний аналіз кожної кістки".

Використовуючи передові методи, такі як 3D-фотограмметрія — підхід, що передбачає використання декількох фотографій для створення детальних тривимірних зображень, експерти задокументували останки в їхньому оригінальному середовищі на місці розкопок.

Зубна щітка з кістяною ручкою була однією з особистих речей, похованих разом з солдатом Конфедерації Фото: Colonial Williamsburg Foundation

Аналіз скелетних решток виявив цілу низку травм, отриманих як на полі бою, так і до нього. Серед них — куля Міньє, що застрягла в хребті (тип конічної кулі, що широко використовували під час Громадянської війни у США), і мушкетна куля, що застрягла в тазі. Прикметно, що в одному випадку мушкетну кулю оточила кісткова тканина, що свідчить про те, що солдат продовжував битися, попри снаряд у тілі.

Подальше дослідження виявило поруч із плечем дрібний осколок шрапнелі, що нагадує за розмірами гумку для олівців. Четверта група останків, однак, не мала явних ознак травм, пов'язаних із війною.

Археологічні дослідження також виявили окрему могилу з трьома відрубаними людськими ногами. Ці ампутовані кінцівки, дві нижче коліна і одна вище, дають пронизливе уявлення про похмурі наслідки боїв. Примітно, що одна з ніг все ще зберігала кулю в ступні.

Разом з останками також знайшли артефакти різної природи. Серед них — зубна щітка з кістяною ручкою, порцелянова пляшечка для нюхального тютюну, пряжка для штанів та пара золотих монет США вартістю 1 долар кожна. Ці предмети, які часто вважаються особистими речами, дають уявлення про життя та майно солдатів, які брали участь у конфлікті.

Наразі останки знаходяться під опікою Інституту історичної біології при Коледжі Вільяма і Марії у Вірджинії. Дослідники проводять всебічний аналіз кісток з метою отримання додаткової інформації, зокрема, про зріст солдатів і приблизний вік на момент їхньої загибелі.

Після завершення цих досліджень археологи зобов'язуються забезпечити гідне перепоховання всіх чотирьох осіб.

Раніше Фокус писав, чому залишки стародавніх цивілізацій зазвичай знаходять під землею.